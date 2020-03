01. mart 2020. 21:54 |

Patrijarh srpski Irinej boravi u SAD, kako bi se razrešila situacija izazvana promenama koje su pokušale da uvedu vladike iz SAD. Na Crkvenom saboru potvrđeno je unutarnje jedinstvo SPC.

Pod predsedavanjem patrijarha Irineja, vanredni Crkveni sabor Srpske pravoslavne crkve u Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi, 29. februara 2020. godine, doneo je sledeću odluku:

* Srpska pravoslavna crkva u Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi radi uklanjanja nesporazuma ponovo potvrđuje svoje nerazdeljivo i nesumnjivo unutarnje jedinstvo i naglašava da je bila i ostala kanonski i jerarhijski sastavni deo autokefalne Srpske pravoslavne crkve, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

* Vanredni Crkveni sabor usvaja odluku Svetog arhijerejskog sinoda od 25. septembra 2019, koja glasi: "Staviti van snage sve odluke Crkvenog sabora Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi, koje se tiču ustrojstva srpskih pravoslavnih eparhija na tom području".

* Sve korake po pitanju Ustava ostaviti Episkopskom savetu i Svetom arhijerejskom sinodu na rešavanje i, kada se postigne usaglašena verzija, istu dostaviti Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor.

* O ovoj odluci Crkvenog sabora izvestiti sve crkvenoškolske opštine i sve crkvene jedinice na području Srpske pravoslavne crkve u Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi.

ZASVETLELA DUŠA NARODA U CRNOJ GORI

Inače, patrijarh srpski Irinej se obratio sabranom narodu nakon svete arhijerejske liturgije u Hramu Svetog velikomučenika Georgija u Klirvoteru na Floridi u SAD, i podsetio na dešavanja u Crnoj Gori.

- Vera koja je bila potisnuta u njihovom životu sada se razbudila i raspalila u duši naroda crnogorskog. I ono što kaže veliki Njegoš: Udar nađe iskru u kamenu. Tako da je zasvetlila duša crnogorskog naroda koji danas brani svoje svetinje. I molimo se Gospodu i nadamo se Gospodu da će ih odbraniti - rekao je patrijarh Irinej.

Prvi arhijerej naše crkve je, naravno, pomenuo i Kosovo i Metohiju:

- Ne zaboravite naše sveto Kosovo i Metohiju, našu svetu zemlju, našu Palestinu i naš Jerusalim. Sve što je veliko i vredno tamo je poniklo. Danas moćnici i moćne sile ovog sveta žele da to otmu od nas. I ono što je najtragičnije, traže da im sami to poklonimo. A koji pametni čovek to može da učini? Da poklonimo sebe, da budemo robovi drugih?