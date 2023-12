TRI SATA SU ONI UNIŠTAVALI I TUKLI POLICIJU: Vučić o nasilnim protestima - "Sve je bilo pripremljeno mnogo ranije"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine". Predsednik je između ostalog odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i proteste i nasilje na ulicama Beorada.

AP Photo/Darko Vojinovic

- Svi imaju pravo da protestuju, dok ne dođe do nasilja. Ponosan sam na činjenicu da je naša policija izdržala, tri sata ćutali ljudi, trpeli udarce. Sve to pokazuje koliko smo trpeljivi. Pustimo ih da šutiraju loptu u Kneza Miloša, dok se narod muči. Juče su se svi mučili.

- Sve je bilo pripremljeno mnogo ranije. Šta mislite otkud policija u Skupštini grada? Zato što su znali da će nasiljem pokušati da je zauzmu. Sve su to znale naše služe. Zato ja javno pitam i čekam da mi kažu da nisu znali. Zaista sam ponosan na naše policajce. Ne zaboravite da je Ranko Panić ubijen kada nam nisi dozvolili da prošetamo. U Nemačkoj boga bi ubili u njima.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Tri sata su oni uništavali i tukli policiju. Onda kažu da su to ubačeni elementi. Ako prođe, prođe. Najsmešnije mi kada se skupe i nekome viču - lopovi. Ali šta ćete...

- Tu sad ima nekoliko važni stvari. Kada se dogodilo to u Kapitol Hilu i dan danas odgovaraju za to, samo kod nas mogu da rade šta hoće i ne odgovaraju za to. Ponosan sam na činjenicu da je policija bila uzdržana. To su ogromne demoratske promene u odnosu na ono sa čime smo se suočavali u njihovom periodu, kada je "batina iz raja izašla" - rekao je predsednik.