M. S. | 25. jun 2020. 23:14 | Komentara: 0

Prema rečima vladike kršenje verskih prava kulminiralo je prošle godine napadima osione vlasti, koja se osilila predugom vladavinom i otuđivši se od svog naroda obogatila u osiromašnoj Crnoj Gori.





SA NjEGOŠEM ILI SEKULOM ? S kim ćemo mi krenuti? Hoćemo li sa Njegošem i Markom Miljanovim ili sa Sekulom Drljevićem, Savićem Markovićem Štedimlijom, Antem Pavelićem i ostalima koji su naneli sramotu Crnoj Gori? Mi ovde sabrani nemamo tu nikakve dileme! Mi smo Njegoševi Crnogorci koji baštinimo Kosovski zavet i čestitost srpskog naroda. Mi ne delimo narod u Crnoj Gori na Srbe i Crnogorce. Svako je slobodan da se izjašnjava kako želi. Časno je zvati se i Srbinom i Crnogorcem, što su i naši preci posvedočili, dok su i jedno i drugo uzdigli Petrovići, vladari i vladike Crne Gore, koji su proslavili našu zemlju, kazao je episkop Joanikije u manastiru Zlateš.

-Zar nije sramota, što su se naši vlastodršci upisali na listu svetskih bogataša, dok narod jedva preživljava, a mnogi gladuju i oskudevaju u najosnovnijim potrebama. Zar to nije sramota?! Zar nije sramota dosadašnje skorojeviće da se tako obogate, jer znamo mi u Crnoj Gori šta je ko imao i nasledio:Ovo je veliki ispit. Znamo da su najpravedniji i najčestitiji uvek najviše proganjani. Nije slučajno što je upravo najkrotkijeg među nama policija našla da isleđuje i zastrašuje. Ali nije ga mogla zastrašiti. Neće ni Bog, ali nećemo ni mi, ostaviti našeg oca Nikolaja. On je naš. Ugradio je u ovu svetinju svoju mladost. A što je najvažnije okupio je narod oko svetinje i mnogo je urađeno od kad je on ovde. Svi sveštenici i sav narod voli oca Nikolaja, koji se, kao mlad čovek, pokazao mudar, pametan i čestit. Takvog narod neće lako ostaviti. Jedini mu je greh što je došao iz Srbije. Mi smo civilizovan narod, koji poštuje vlast, državu, ali, ne možemo poštovati nasilje i kršenje Ustava i zakona, što je učinjeno donošenjem anticivilizacijskog zakona, koji je i proizveo sve ove nemire u Crnoj Gori. Videli smo koliko je kratka pamet naših vlastodržaca, kada su mogli doneti zakon sa kojim se ne slaže sedamdeset procenata naroda Crne Gore. Kome se donosi taj zakon? Pre donošenja zakona mora se voditi dijalog sa onima na koje se on odnosi. Ovde nije bilo dijaloga, niti bilo čega normalnog, već samo diktat, koji se ne može prihvatiti, kaže vladika Joanikije, koji je podsetio da narod ne postoji zbog te vlasti “koja se hvali kako se dodvorili Hrvatima, Albancima i ostalima”.









Misle da opstanu udruženi sa koronom, dok su, pre samo dvadeset dana proglasili da je Crna Gora slobodna od korone! E sad kad im opet treba, odjednom kažu da je opet ima, govoreći da su je litije proizvele, iako nemaju ni jednog jedinog dokaza za to! Naš narod kaže da smo upravo mi, okadivšli Crnu Goru, zaštitili je od ove zarazne bolesti. A što je najvažnije, naše litije su svedočanstvo ljubavi, bratstva, sloge, radosti, slave Božje i naše svete vere. Probudila se Njegoševa Crna Gora, svedočeći i propovedajući slavu Crne Gore, prave, istinske, njegoševske, Crne Gore naših otaca za koju su oni ginuli, polažući glave svoje za svetinje, veru, bratstvo i slogu. To je naš zavjet.Ovo je deo poruke episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, upućene sa skupa podrške igumanu Nikolaju (Stamatoviću), dravljaninu Srbije, koga su crnogorske vlasti odlučile da prognaju.- Dobro je da imamo dobre odnose sa svima, ali treba prvo u svojoj kući stvoriti takve odnose. Sa svojim narodom treba imati dobar odnos, poštovati svetinje, istoriju, tradiciju i nalleđe, što se ovde, nažalost, ne poštuje. Vidimo kakvi nas jadi nalaze ovih dana. Danas bilo lakše da imamo neprijatelja iz drugog naroda, jer je mnogo teško imati nesporazum sa braćom, koji su, iako otuđeni, naša braća. Ispoštovaće sve ovaj narod, ali neće dozvoliti da neko gazi po njegovoj časti, dostojanstvu i pameti, kaže episkop Joanikije.