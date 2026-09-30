EVROPSKA ZEMLJA KRIJE „PODZEMNI SVET“ KOJI IZGLEDA NESTVARNO: Ispod zelenih planina nalazi se više od 10.000 pećina

SLOVENIJA na površini izgleda kao zemlja zelenih planina, jezera i šuma, ali jedan od njenih najneverovatnijih pejzaža uopšte se ne vidi sa puta. Nalazi se duboko ispod zemlje. Otkriveno je više od 13.000 pećina, a u nekima od njih teku podzemne reke, otvaraju se dvorane visoke kao zgrade i žive stvorenja koja gotovo čitav život provode u potpunom mraku.

OLIVIER JOLY / Sipa Press / Profimedia

Kada se pomisli na Sloveniju, prva slika obično je Bled, jezero, ostrvo, Alpi i zelena priroda. Međutim, ispod tog pejzaža postoji još jedna Slovenija, mračna, tiha i stara milionima godina.

Voda je tokom ogromnog vremenskog perioda prolazila kroz krečnjak, rastvarala stenu i stvarala hodnike, ponore, dvorane i podzemne kanjone. Danas je poznato više od 13.000 pećina, dok se nove i dalje otkrivaju i istražuju.

Reč „karst“ potekla je upravo odavde

Na jugozapadu Slovenije nalazi se oblast Kras. Njen pejzaž vekovima je privlačio naučnike zbog neobičnih udubljenja, ponora, pećina i reka koje iznenada nestaju ispod zemlje.

Naziv ove oblasti vremenom je postao međunarodni geološki termin „karst“. Danas se njime opisuju pejzaži nastali rastvaranjem stena širom sveta, ali klasični Kras ostao je mesto na kojem se ovaj fenomen može videti u jednom od najupečatljivijih oblika.

Reka ovde jednostavno nestaje ispod zemlje

Na površini teče reka Reka. U jednom trenutku ona stiže do krečnjačkog područja i nestaje u podzemlju. A onda počinje prizor koji je gotovo nemoguće naslutiti sa zelene površine iznad.

Reka je duboko u steni izdubila ogroman podzemni kanjon. Škocjanski pećinski sistem ima oko šest kilometara podzemnih prolaza i dubinu veću od 200 metara. U pojedinim delovima podzemni kanal dostiže visinu do oko 150 metara i širinu veću od 120 metara.

Kroz njega ne prolazi mirna voda. Reka stvara brzake i vodopade čiji se zvuk pojačava u ogromnom zatvorenom prostoru.

Jedna dvorana ima više od dva miliona kubnih metara

Najveći utisak ostavljaju razmere. Martelova dvorana jedan je od najvećih poznatih podzemnih prostora ove vrste na svetu, a njena zapremina premašuje dva miliona kubnih metara.

Čovek u takvom prostoru gotovo gubi osećaj razmere. Svetla osvetljavaju samo delove stena, dok se ostatak dvorane gubi u tami. Ispod prolazi reka, a visoko iznad nje nalazi se tavanica pećine.

Upravo zbog veličine podzemnog kanjona, vodopada, geološkog značaja i očuvanosti, Škocjanske jame su 1986. godine upisane na Uneskovu listu svetske baštine.

Ovde se hoda visoko iznad podzemne reke

Obilazak Škocjanskih jama nije klasična šetnja kroz niske pećinske hodnike. Posetioci prolaze kroz ogromne dvorane i delove podzemnog kanjona, dok se duboko ispod čuje reka.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka je prelazak preko mosta iznad kanjona. Sa staze se pogled gubi u mraku, a tek svetla i zvuk vode otkrivaju koliko je prostor veliki.

Ovde pećina više ne deluje kao rupa u steni. Deluje kao potpuno drugi pejzaž koji je slučajno ostao sakriven ispod onog u kojem živimo.

A onda postoji i Postojnska jama

Samo nekoliko desetina kilometara dalje nalazi se potpuno drugačije podzemno iskustvo. Postojnska jama najposećenija je turistička pećina u Evropi, a njen obilazak počinje na način koji se retko gde može doživeti, vozom.

Pećinska železnica postoji više od 140 godina, a turistički voz uvodi posetioce duboko u sistem podzemnih hodnika, galerija i dvorana. Za turistički obilazak dostupna je ruta duga oko pet kilometara.

Posle vožnje nastavlja se peške kroz prostore ispunjene stalaktitima i stalagmitima koji su nastajali kap po kap tokom ogromnog vremenskog perioda.

Stalagmit visok 16 metara

Među najpoznatijim formacijama u Postojnskoj jami nalazi se stalagmit visok 16 metara, nazvan Neboder. Tu je i gotovo snežno bela formacija Briljant, koja je postala jedan od simbola pećine.

Ali najneobičniji stanovnik Postojne nije od kamena.

Živ je.

U potpunom mraku živi „čovečja ribica“

Proteus anguinus, kod nas poznata kao čovečja ribica, jedna je od najneobičnijih životinja evropskog podzemlja. Živi u mračnim podzemnim vodama dinarskog krasa i savršeno je prilagođena svetu bez sunčeve svetlosti.

Slovenačka turistička organizacija navodi da može da živi i do 100 godina i da preživi više godina bez hrane. Zbog blede kože i neobičnog izgleda u prošlosti su je stanovnici povezivali sa legendama o zmajevima.

Verovalo se da su čovečje ribice zapravo mladunci zmaja koji živi duboko u planini. Danas znamo da zmaja nema, ali stvarna životinja koja živi u mraku možda je još zanimljivija od legende.

Pored pećine nalazi se i dvorac u steni

Podzemna priča ne završava se izlaskom iz Postojnske jame. Nedaleko od nje nalazi se Predjamski dvorac, izgrađen u vertikalnoj steni ispred ulaza u pećinu.

Građevina izgleda kao da je jednim delom progutala planina. Iza njenih prostorija nastavlja se pećinski sistem, pa se granica između arhitekture i prirodne stene na pojedinim mestima gotovo gubi.

Zbog toga se Postojna i Predjama često obilaze tokom istog dana. Jedan lokalitet pokazuje šta je voda napravila ispod zemlje, drugi šta je čovek uspeo da izgradi na samom ulazu u taj svet.

Većina pećina ipak nije turistička atrakcija

Iako broj od više od 13.000 zvuči kao da bi Slovenija mogla da ima turističku pećinu iza svakog brda, stvarnost je drugačija. Ogromna većina nije uređena za klasične posete.

Do mnogih mogu da stignu samo iskusni speleolozi sa odgovarajućom opremom. Neke su duboke, druge teško pristupačne, a pojedini delovi podzemlja namerno ostaju zatvoreni kako bi se zaštitili osetljivi ekosistemi.

Ispod male zemlje krije se ogroman svet

Slovenija je jedna od manjih evropskih zemalja, ali kada se u obzir uzme ono što se nalazi ispod površine, njene razmere odjednom deluju potpuno drugačije.

Ispod šuma i sela postoje kilometri hodnika. Reke nestaju u stenama i nastavljaju put tamo gde ih čovek više ne vidi. U ogromnim dvoranama stalaktiti rastu toliko sporo da je ljudski život za njih gotovo neprimetan trenutak.

Zato putovanje kroz Sloveniju ne mora da znači samo Bled, Ljubljanu i pogled na Alpe. Ponekad je najneverovatniji deo zemlje onaj koji se sa površine uopšte ne vidi.

Potrebno je samo sići ispod nje.

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