DEO ITALIJE KOJI ZOVU „ZELENIM SRCEM“ ZEMLJE: Nema more, ali turisti u jesen dolaze upravo ovde

ITALIJA ima Toskanu, Amalfi, Siciliju i jezera na severu, ali između najpoznatijih turističkih regiona nalazi se oblast koju mnogi strani gosti tek otkrivaju. Umbriju zovu „zelenim srcem Italije“, a kada prođe letnja sezona, njeni vinogradi, maslinjaci i srednjovekovni gradovi dobijaju možda i najlepše lice.

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Umbrija se nalazi u samom središtu Apeninskog poluostrva.

Nema more.

Nema velike plaže.

Nema ni grad veličine Rima ili Milana.

A ipak, upravo to postaje njena prednost za putnike koji žele drugačiju Italiju.

Ovde se putuje između malih gradova na brdima, vinograda, maslinjaka i starih kamenih kuća, a jesen donosi berbu grožđa, maslina i sezonu tartufa.

Podseća na Toskanu, ali je mnogo mirnija

Poređenje sa susednom Toskanom gotovo je neizbežno.

Obe regije imaju valovita brda, vinograde, maslinjake i srednjovekovne gradove.

Ali Firenca, Sijena i toskanska sela već decenijama privlače ogroman broj međunarodnih turista.

Umbrija je ostala nešto tiša.

Umesto Firence, tu je Peruđa.

Umesto čuvenih toskanskih razglednica, putnici otkrivaju Spelo, Spoleto, Gubio, Orvijeto i Montepulčano.

Svaki od ovih gradova ima staro jezgro, trgove, crkve i uske kamene ulice u kojima je najbolji plan jednostavno šetati bez plana.

Asizi je najpoznatiji grad regiona

Najveći broj stranih posetilaca Umbriju ipak upozna preko Asizija.

Srednjovekovni grad izgrađen na padinama planine Subazio poznat je kao rodno mesto Svetog Franje Asiškog.

Bazilika Svetog Franje i drugi franjevački lokaliteti nalaze se na Uneskovoj listi svetske baštine.

Iznad kamenih krovova otvara se pogled na široku umbrijsku ravnicu, dok je istorijski centar ispunjen uskim ulicama i starim građevinama.

Asizi je važan centar hodočasničkog turizma, ali za njegov obilazak nije neophodan verski motiv.

Arhitektura i položaj grada dovoljni su da bude jedna od glavnih stanica putovanja kroz centralnu Italiju.

Jesen ovde ima ukus

Septembar i oktobar u Umbriji nisu samo period lepšeg vremena za šetnju.

To je vreme kada se veliki deo života regiona seli u vinograde i maslinjake.

Počinje berba grožđa, a nešto kasnije i maslina.

Umbrija je posebno poznata po maslinovom ulju, a tokom jeseni u brojnim mestima mogu da se probaju sveža ulja iz nove berbe.

Tu je i vino.

Jedno od najpoznatijih vinskih područja je Montefalko, gde se proizvodi čuveni Sagrantino di Montefalco.

A kada temperature padnu, počinje i jedan od gastronomski najzanimljivijih perioda godine.

Sezona tartufa.

Crni tartuf jedan je od simbola Umbrije

Područje oko Norče posebno je poznato po crnom tartufu.

Zbog toga se jesenji meniji u restoranima menjaju, a testenine, meso i jednostavna jela dobijaju jedan od najskupljih i najprepoznatljivijih sastojaka italijanske kuhinje.

Umbrijska gastronomija inače je prilično jednostavna.

Mnogo toga zasniva se na lokalnom mesu, sirevima, mahunarkama, maslinovom ulju i proizvodima iz okolnih šuma.

To je Italija u kojoj se turistički doživljaj lako pretvara u dugačak ručak u malom mestu za koje većina stranaca nikada nije čula.

Peruđa je drugačije lice regiona

Glavni grad Umbrije je Peruđa.

Istorijski centar smešten je na brdu, a ispod današnjih ulica kriju se ostaci mnogo starijeg grada.

Jedan od najzanimljivijih delova je Rocca Paolina, tvrđava iz 16. veka, ispod koje se prolazi kroz mrežu starih ulica i prostora koji danas deluju gotovo kao podzemni grad.

Peruđa je istovremeno i univerzitetski grad, pa je atmosfera življa nego u malim mestima u okolini.

I ima još jednu stvar po kojoj je poznata.

Čokoladu.

Upravo je Peruđa dom čuvenog italijanskog brenda Perugina i čokoladica Baci.

Nema more, ali ima jezero

Iako Umbrija nema izlaz na more, ima Trazimensko jezero, jedno od najvećih jezera u Italiji.

Oko njega se nalaze mala mesta, staze i vidikovci, a jesenji period je mnogo mirniji od letnjih meseci.

Zbog centralnog položaja regiona, putovanje kroz Umbriju lako može da se poveže i sa Toskanom ili Rimom.

Ipak, oni koji je posete samo usput često naprave istu grešku.

Potcene koliko ovde ima da se vidi.

Italija bez klasične italijanske gužve

Umbrija nema Koloseum.

Nema Venecijanske kanale.

Nema Amalfijsku obalu.

I upravo zbog toga ne mora stalno da se bori sa brojem posetilaca koji menja čitav karakter mesta.

Ovde je glavna atrakcija često sam put između dva grada.

Vinograd pored koga se stane.

Mali trg na kome se popije kafa.

Pogled sa zida srednjovekovnog grada.

A kada zelena brda krajem septembra počnu da dobijaju zlatne i crvene tonove, postaje jasno zašto turisti koji poznaju Italiju sve češće ostavljaju more za neko drugo putovanje.

I dolaze pravo u njeno zeleno srce.

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