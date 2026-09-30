NAJNEOBIČNIJE SELO U EVROPI: Kuće su obojene u plavo, a sve je počelo zbog jednog filma

ŠPANSKA Andaluzija poznata je po belim selima koja se poput svetlih tačaka pojavljuju na padinama planina. Ali među njima postoji jedno mesto koje je prekršilo gotovo sva pravila. U Huskaru su fasade plave, crkva je plava, gradska kuća je plava, a čitavo mesto iz daljine izgleda kao da je napravljeno za film. Zapravo, upravo je zbog jednog filma sve i počelo.

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Huskar se nalazi u provinciji Malaga, u planinskom delu Andaluzije, nedaleko od Ronde. Decenijama se gotovo ni po čemu nije razlikovao od drugih malih mesta u ovom delu Španije. Kuće su bile bele, ulice uske, a okolinu su činile šume i planine.

Onda je 2011. godine stigao neobičan predlog.

Kompanija Sony Pictures izabrala je Huskar za promociju filma „Štrumpfovi“.

Ideja je bila jednostavna, ali prilično radikalna.

Celo selo trebalo je da postane plavo.

Čak je i crkva promenila boju

Za potrebe promocije fasade su prekrivene jarkom plavom bojom. Nisu obojene samo privatne kuće i javne zgrade. Plava je postala čak i seoska crkva.

Huskar je praktično preko noći prestao da bude klasično belo andaluzijsko selo.

Prema izveštajima iz tog perioda, za transformaciju je upotrebljeno oko 4.000 litara boje.

Plan je bio da sve traje kratko. Posle završetka filmske kampanje kompanija je trebalo da plati ponovno krečenje i vrati Huskar u prvobitnu belu boju.

Ali onda su počeli da stižu turisti.

Za nekoliko meseci došle su desetine hiljada ljudi

Do tada je Huskar bio malo poznat van svog regiona. Plava boja je to promenila gotovo trenutno.

Fotografije neobičnog sela počele su da kruže medijima, a posetioci su dolazili da vide mesto koje je izgledalo kao stvarna verzija sveta Štrumfova.

Umesto nekoliko stotina turista godišnje, selo je u mesecima nakon transformacije posetilo više desetina hiljada ljudi.

Za malo mesto sa svega nekoliko stotina stanovnika to je bila ogromna promena.

Otvorene su nove turističke aktivnosti, pojavili su se suveniri, tematski sadržaji i restorani, a meštani su shvatili da je privremena filmska scenografija postala njihova najveća turistička atrakcija.

Tada je stiglo vreme da se selo vrati u belo.

Stanovnici su rekli ne.

Meštani su glasali da ostane plavo

Krajem 2011. godine organizovano je glasanje na kojem su stanovnici odlučivali o budućnosti mesta.

Pitanje je bilo jednostavno: da li Huskar treba ponovo da bude bel ili da ostane plav?

Velika većina izašlih birača želela je da zadrži novi izgled.

Tako je ono što je trebalo da bude kratka marketinška kampanja postalo trajni identitet čitavog sela.

Fasade su ostale plave, a Huskar je nastavio da privlači posetioce.

Međutim, priča o Štrumfovima nije mogla da traje zauvek.

Danas više nije „selo Štrumfova“

Nekoliko godina Huskar se otvoreno promovisao kao špansko „selo Štrumfova“. Na ulicama su se nalazile figure likova, organizovani su tematski događaji, a čitav turistički identitet mesta bio je povezan sa filmom.

To se promenilo 2017. godine.

Istekao je dogovor koji je omogućavao korišćenje zaštićenog brenda i likova, pa je mesto moralo da prestane da se zvanično predstavlja kao selo Štrumfova.

Ali stanovnici nisu morali da promene boju kuća.

I nisu je promenili.

Umesto Štrumfova, Huskar je počeo da se predstavlja kao „La Aldea Azul“, odnosno Plavo selo.

Plava boja više nije jedina atrakcija

Danas turisti i dalje dolaze zbog neobičnih fasada, ali mesto pokušava da ih zadrži i drugim sadržajima.

Huskar je okružen planinskim pejzažom doline Genal, šumama kestena i pešačkim stazama. Posebno zanimljiv period je jesen, kada okolna brda menjaju boje, dok plave kuće ostaju neobičan kontrast prirodi.

Samo mesto je malo i može lako da se obiđe peške. Uske ulice prolaze između plavih kuća, a na fasadama i zidovima mogu se videti murali i dekorativni elementi koji podsećaju na neobičnu prošlost sela.

Ipak, dovoljno je udaljiti se nekoliko stotina metara i pogledati Huskar sa okolnih brda da bi se shvatilo zašto fotografije ovog mesta privlače toliko pažnje.

Umesto bele tačke tipične za Andaluziju, usred zelenog planinskog pejzaža pojavljuje se plavo selo.

Jedna marketinška kampanja promenila je čitavo mesto

Možda je najzanimljiviji deo priče upravo to što ništa od ovoga nije bilo planirano kao dugoročni turistički projekat.

Huskar nije godinama razvijao strategiju kako da postane prepoznatljiva destinacija.

Obojen je zbog filma.

Kada se ispostavilo da ljudi žele da ga vide, stanovnici su odlučili da iskoriste priliku.

Više od decenije kasnije Štrumfovi više nisu zvanični deo njegovog identiteta, ali posledica te kratke filmske kampanje i dalje je vidljiva na gotovo svakoj kući.

Zato Huskar danas ima nešto što je teško napraviti turističkom reklamom.

Izgled koji je nemoguće zameniti sa bilo kojim drugim andaluzijskim selom.

I sve je počelo sa nekoliko hiljada litara plave boje.

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