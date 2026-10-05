Turizam

LETO VIŠE NIJE PRVI IZBOR ZA ODMOR? Sve više turista čeka jesen, a za to imaju dobre razloge

В.Н.

05. 10. 2026. u 10:47

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JUL i avgust decenijama su bili gotovo sinonim za godišnji odmor, ali se navike putnika postepeno menjaju. Sve više turista putovanje pomera na septembar i oktobar, kada su mnoge mediteranske destinacije i dalje dovoljno tople za odmor pored mora, dok su ulice, plaže i najpoznatije znamenitosti znatno mirnije nego usred leta.

ЛЕТО ВИШЕ НИЈЕ ПРВИ ИЗБОР ЗА ОДМОР? Све више туриста чека јесен, а за то имају добре разлоге

Foto: Unsplash/Federica Galli

Jesen tako više nije samo period za kratke vikend izlete. Za deo putnika postaje prilika da dobiju gotovo sve što nudi letnji odmor, ali bez najvećih vrućina i gužvi koje prate vrhunac sezone.

Leto se na Mediteranu sve duže zadržava

U Grčkoj, na Kipru, Malti, jugu Italije i Španije septembar često donosi temperature koje i dalje omogućavaju boravak na plaži, dok je more zagrejano tokom čitavog leta.

Upravo zato putnici koji nisu vezani školskim raspustom sve češće razmatraju period posle glavne sezone.

Prednost nije samo vreme. Popularna letovališta tada postepeno postaju mirnija, redovi ispred znamenitosti su kraći, a šetnja gradom mnogo prijatnija nego tokom dana kada temperature prelaze 35 stepeni.

Manje gužve menjaju čitav doživljaj putovanja

Razlika se možda najbolje vidi u gradovima koji tokom jula i avgusta primaju ogroman broj posetilaca.

Santorini, Dubrovnik, Venecija, Barselona ili Rim u glavnoj sezoni mogu da budu prepuni turista, dok putovanje van samog vrhunca sezone pruža priliku da se ista mesta vide u nešto mirnijem ritmu.

Tu je i pitanje troškova. Cene avio karata i smeštaja zavise od destinacije i termina i nisu uvek niže, ali van najtraženijih letnjih nedelja češće se mogu pronaći povoljnije opcije.

Jesen ima još jedan adut

Dok se na jugu Evrope sezona kupanja produžava, severnije destinacije dobijaju potpuno drugačiji izgled. Vinogradi menjaju boju, šume postaju crvene i zlatne, a gradovi se posle letnje gužve vraćaju svakodnevnom ritmu.

Zbog toga jesenje putovanje više ne znači da je turista „zakasnio na leto“.

Za mnoge upravo tada počinje period godine kada putovanje postaje prijatnije, mirnije i, uz malo planiranja, ponekad i povoljnije.

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