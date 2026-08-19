Turizam

SKRIVENI BISER TASOSA: Vodopad Kefalogurna, ušuškan u blizini sela Teologos, mami sve više turista

Јелена Баљак
Jelena Baljak

19. 08. 2026. u 11:47

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GRČKO ostrvo Tasos decenijama je među najomiljenijim letnjim destinacijama srpskih turista, zbog kristalno čistog mora, uređenih plaža sa sitnim peskom i prirodne hladovine, koju prave nepregledne borove šume.

СКРИВЕНИ БИСЕР ТАСОСА: Водопад Кефалогурна, ушушкан у близини села Теологос, мами све више туриста

Foto: J.Baljak

Međutim, Tasos nudi mnogo više od toga.

U dubini svojih šuma i u zasecima naizgled nepristupačnih stena, ovo ostrvo krije brojne prirodne lepote, za koje je potrebno samo malo truda da biste ih otkrili.

Jedan od tih skrivenih bisera je vodopad Kefalogurna, koji se nalazi u blizini sela Teologos, udaljenog 17 kilometara od mora. Njegova lepota i pristupačnost poslednjih godina mame sve više turista, pa ćete retko naći trenutak da u toj lepoti uživate sami, ali čak ni te gužve ne mogu zaseniti prizor tog jedinstvenog prirodnog ambijenta.

Foto: J.Baljak

 

Selo Teologos, nekadašnja prestonica Tasosa, ušuškano je na obroncima jedine ostrvske planine Ipsarion. Do njega se stiže relativno dobrim putem iz primorskog grada Potos, na jugu ostrva. Među turistima je prepoznatljivo po dobroj jagnjeniti, kao i po organizaciji tradicionalnih grčkih večeri u tamošnjim brojnim tavernama. Od nedavno je poznato i po Kefalogurni.

Ovaj vodopad udaljen je svega oko 500 metara od centra sela. Staza je dobro obeležena putokazima i lako se prelazi. Jedino je silazak do prirodnog bazena, u koji se vodeni buk sliva, stenovit i prilično strm, ali nemojte otići odatle, a da se ne osvežite u prozirnoj i ledenoj planinskoj vodi.

Tu, zapravo, postoje dva vodopada, jedan iznad drugog. Formira ih brzi planinski potok, čiji je gornji tok takođe zanimljivo istražiti.

Foto: J.Baljak

Gornji tok potoka

Nekada su meštani izbegavali da borave na tom mestu, smatrajući ga ukletim, jer velika krečnjačka stena, preko koje se sliva voda donjeg vodopada, ima obrise ljudske glave, što se može videti kada je vodostaj slabiji. Zato se i zove Kefalogurna – „kefalo“ na grčkom znači glava, a „gurna“ prirodni bazen.

Danas je, međutim, to postalo veoma popularno mesto za turiste avanturiste, koji ne provode po ceo dan samo na plaži, već se odvaže da malo istražuju okolinu. Zato je tu najbolje doći tokom prepodneva, da se ukrade koji mirni trenutak.

Foto: J.Baljak

Stene kojim se spušta do prirodnog bazena

Zapamtite ovu destinaciju, ako budete letovali na Tasosu, a mi ćemo vam otkrivati još ovakvih lepota ovog zelenog ostrva.

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