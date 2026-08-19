DROGA, ALKOHOL, SUICIDNE MISLI I OPTUŽBA ZA ZLOSTAVLJANJE: Lični pakao Nika Kirjosa i kako je postao "ukleta duša" tenisa

Pozitivan test na kokain samo je jedan u nizu incidenata

Foto: Printskrin Instagram/k1ngkyrg1os

Australijski teniser Nik Kirjos, "ukleta duša" belog sporta, ponovo je dotakao dno. Nakon godina borbe sa demonima, povredama i mentalnim problemima, Kirjos je suspendovan zbog pozitivnog nalaza na kokain, što je sam potvrdio u potresnoj ispovesti koja je šokirala planetu.

Čovek koji je važio za najvećeg talenta svoje generacije, ali i najvećeg buntovnika, priznao je da je na doping kontroli bio pozitivan na kokain.

Kirjos se oglasio putem društvenih mreža, ne tražeći opravdanje za svoj postupak, ali otkrivajući mračnu pozadinu koja ga je dovela do ivice ambisa.

– Nedavno sam bio pozitivan na kokain na kontroli u Majorki. Napravio sam ozbiljnu grešku i preuzimam punu odgovornost. Poslednje dve godine, obeležene teškim povredama, uzele su ogroman danak, kako fizički, tako i psihički. Moje telo nije moglo da odgovori na ono što je moj um zahtevao. Prihvatanje činjenice da se bližim kraju karijere bilo je teže nego što sam ikada mogao da zamislim – priznao je 33-godišnji Australijanac.

POVRATAK U LIČNI PAKAO: ALKOHOL I SAMOPOVREĐIVANjE

Ovaj pad nije došao iznenada. Kirjos je godinama balansirao na ivici. Još ranije je priznao da je 2019. godina bila najmračnija u njegovom životu, kada je ozbiljno zloupotrebljavao alkohol i droge.

Foto: Printskrin Instagram/k1ngkyrg1os

Sam Kirjos je u dokumentarcu priznao da je u jednom periodu karijere ozbiljno zloupotrebljavao alkohol, imao suicidalne misli i nosio beli rukav na desnoj ruci kako bi sakrio tragove samopovređivanja. Upravo te mračne epizode iz njegove prošlosti čine da svaka nova glasina, poput ove o navodnoj suspenziji zbog nedozvoljenih supstanci (kokaina), zvuči javnosti uverljivo, uprkos nedostatku dokaza.

– Osećao sam se bezvredno, mrzeo sam svoj život. Toliko je bilo loše da sam se samopovređivao – sekao sam se i pekao po rukama. Imao sam suicidalne misli, bilo mi je teško da uopšte ustanem iz kreveta i izađem pred milione ljudi da igram tenis – govorio je ranije Kirjos, čije reči danas zvuče još proročnije i bolnije.

Čuveni Džon Mekinro jednom je izjavio da bi Kirjosu bio potreban "Frojd da ustane iz groba" kako bi ukrotio njegove demone. Čini se da su ti demoni sada definitivno odneli pobedu.

"TENIS JE IZABRAO MENE, A JA SAM SE OSĆAO KAO PROIZVOD"

Nik nikada nije krio svoj kompleksan odnos prema sportu koji mu je doneo milione, ali i ogromnu patnju.

– Uvek sam govorio da ja nisam izabrao tenis, već je on izabrao mene. Ljude nije bilo briga ko sam ja kao ljudsko biće, gledali su me samo kao tenisera... onog "ludog tenisera". Osećao sam se iskorišćenim – objasnio je on.

OD SKANDALA NA TERENU DO OPTUŽBI ZA ZLOSTAVLjANjE

Podsetimo, Kirjosova karijera bila je niz incidenata: od brutalnog vređanja Stana Vavrinke na terenu, preko bacanja stolica u Rimu, pa sve do ozbiljnih optužbi za fizičko zlostavljanje bivše devojke Kjare Pasari.

Jedan od najnižih trenutaka u modernom tenisu dogodio se u Montrealu 2015. Tokom meča protiv Stena Vavrinke, kamere i mikrofoni su snimili Kirjosa kako govori: "Kokinakis ti je spavao sa devojkom. Izvini što to moram da ti kažem, druže." Ova brutalna provokacija na račun Stanove tadašnje partnerke Done Vekić donela mu je ogromnu kaznu i etiketu najomraženijeg igrača na turu.

Kirjos je često optuživan da namerno gubi mečeve kada mu "nije dan". U Šangaju 2016. godine, bukvalno je prebacivao lopticu preko mreže kao na treningu i počeo da odlazi sa terena pre nego što je protivnikov servis uopšte pao. Na dobacivanje navijača da poštuje igru, odgovorio je: "Hoćeš da dođeš ovde i igraš? Sedi i ćuti."

Tokom meča protiv Kaspera Ruda u Rimu, nakon što mu je sudija izrekao kazneni gem zbog psovanja, Kirjos je potpuno izgubio kontrolu. Šutirao je flašice, a zatim je uzeo sklopivu stolicu i bacio je nasred terena. Samovoljno je spakovao torbe i napustio meč pre nego što je zvanično diskvalifikovan.

Gotovo da ne postoji sudija sa kojim Kirjos nije ušao u verbalni rat. Nazivao ih je "alatkama", "korumpiranim" i "smešnim". Na Vimbldonu 2022. godine priznao je da je namerno pljunuo u pravcu navijača koji ga je provocirao, rekavši da "ne poštuje nekoga ko njega ne poštuje".

Van terena, Kirjos se suočio sa ozbiljnim optužbama. Njegova bivša devojka Kjara Pasari optužila ga je za fizički napad tokom svađe u Kanberi 2021. godine. Kirjos je 2023. priznao krivicu na sudu (guranje partnerke), ali je prošao bez osuđujuće presude zbog čistog dosijea i procene suda da se radilo o "izolovanom incidentu niskog intenziteta" u trenutku kada se borio sa mentalnim zdravljem.

Činilo se da je ušao u "mirnu luku" kada je u pitanju privatni život, nakon što je uplovio u vezu sa Kostin Haci. Tada je njegov brat izjavio:

- Veći deo nisam kraj sebe imao svog malog brata. On je bio toliko nesretan u sebi da je isključio sve one koji su ga voleli i koji su mu bili blizu. Bio je potpuno rastresen, uvek zabrinut zbog nečega.nova devojka Kostin Haci mu je otvorila oči. Pre nego što je nju upoznao, u njegovom je životu vladao haos. I mogu sada da kažem kako sam nazad dobio svog mlađeg brata, a mama i tata su nazaddobili svoga sina. On je za nas već pobednik, jer nemam što drugo da kažem kada vidim da sazreva u sretnu i ispunjenu verziju sebe. To je sve što sam tražio, jer želim da vidim kako pobeđuje u svim životnim aspektima. Sretni smo zbog njega.

Međutim, ljubav je pukla početkom 2025. godine, da bi Australijanac ovog proleća ušao u vezu sa Aleksijom Alesi.

Sa suspenzijom "nad glavom" i priznanjem o konzumiranju narkotika, postavlja se pitanje da li je ovo definitivni kraj karijere čoveka koji je mogao da bude najbolji, a završio je kao žrtva sopstvenih košmara.

– Ostaviti iza sebe nešto što je bilo tvoj ceo život je najteža stvar sa kojom sam se suočio – zaključio je Kirjos u svojoj objavi.