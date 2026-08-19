DANSKA JAČA ODBRANU ZEMLJE: Naručila sistem za odbranu od dronova:
DANSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je naručilo sistem za odbranu od dronova, od danske odbrambene kompanije Terma, koji će ojačati sposobnost zemlje da otkrije i odgovori na pretnje od dronova u realnom vremenu.
-Ovo je veliki korak ka povećanju zaštite od dronova iznad Danske, koji može efikasno da otkrije i eliminiše neprijateljske dronove, rekao je ministar odbrane Jepe Brus u saopštenju, prenosi Rojters.
Naručeni sistem za odbranu od dronova će danskim oružanim snagama dati mogućnost da otkriju i da deluju na pretnje dronovima u realnom vremenu, dodaje se u saopštenju.
Saopštenje danskog Ministarstva odbrane o nabavci sistema za borbu protiv dornova dolazi nakon što je više aerodroma u toj zemlji u septembru prošle godine obustavilo letove, nakon izveštaja o letećim objektima, za koje se smatralo da su dronovi, u njihovom vazdušnom prostoru.
Policija je u junu saopštila da je zatvorila istragu o incidentima, pošto nije pronašla dokaze da su objekti bili dronovi.
Evropske članice NATO-a povećavaju investicije u odbranu kako bi poboljšale odbrambene sposobnosti, i kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pokazale da ozbiljno shvataju njegove zahteve za prebacivanje tereta u finansiranju odbrane unutar članica te alijanse.
Tanjug
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