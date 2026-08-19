ZELENSKI U VELIKOM PROBLEMU: Ruske trupe dobile „pancire“ koji mogu da koriste hipersonične rakete
Kompanija „Rosteh“ isporučila je ruskim trupama novu partiju protivvazdušnih raketno-topovskih sistema „pancir S“ i stacionarnih sistema „pancir SMD“ koji mogu da ispaljuju hipersonične rakete.
Tehnika je prošla neophodna ispitivanja, navodi se u saopštenju „Rosteha“.
Sistemi „pancir“ se nalaze u konstantnom stanju borbene pripravnosti, uništavajući širok spektar vazdušnih ciljeva i formirajući pouzdan zaštitni štit nad trupama i civilnim objektima. Rakete „pancir“ su obarale dronove, balističke i krstareće rakete, kao i druga sredstva za vazdušne napade.
Najnoviji sistemi „pancir SMD“ predviđeni su za zaštitu različitih objekata od masovnih napada protivnika, uključujući i uz primenu bespilotnih letelica.
(Sputnjik)
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