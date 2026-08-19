Svet

ZELENSKI U VELIKOM PROBLEMU: Ruske trupe dobile „pancire“ koji mogu da koriste hipersonične rakete

В.Н.

19. 08. 2026. u 10:01

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Kompanija „Rosteh“ isporučila je ruskim trupama novu partiju protivvazdušnih raketno-topovskih sistema „pancir S“ i stacionarnih sistema „pancir SMD“ koji mogu da ispaljuju hipersonične rakete.

ЗЕЛЕНСКИ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ: Руске трупе добиле „панцире“ који могу да користе хиперсоничне ракете

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Tehnika je prošla neophodna ispitivanja, navodi se u saopštenju „Rosteha“.

Kompanija napominje da ovi sistemi mogu da ispaljuju standardne rakete zemlja-vazduh, kao i hipersonične ili rakete-presretače kratkog dometa. U zavisnosti od zadatka, lanseri mogu biti napunjeni različitim tipovima raketa, ukupno do 48.

Sistemi „pancir“ se nalaze u konstantnom stanju borbene pripravnosti, uništavajući širok spektar vazdušnih ciljeva i formirajući pouzdan zaštitni štit nad trupama i civilnim objektima. Rakete „pancir“ su obarale dronove, balističke i krstareće rakete, kao i druga sredstva za vazdušne napade.

Najnoviji sistemi „pancir SMD“ predviđeni su za zaštitu različitih objekata od masovnih napada protivnika, uključujući i uz primenu bespilotnih letelica.

(Sputnjik)

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