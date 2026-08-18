SEDAM UZASTOPNIH ZEMLJOTRESA POGODILO ŠPANIJU: Naređena masovna evakuacija građana

MASOVNA evakuacija tržnih centara, hotela i zgrada sprovedena je u španskom gradu Granadi nakon što je Nacionalni geografski institut (IGN) zabeležio zemljotres magnitude 4,8 stepeni Rihterove skale.

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Epicentar se nalazio u gradu Gohar (Granada), veoma blizu opštine koju je rano u subotu pogodio zemljotres magnitude 5,0 stepeni Rihterove skale, piše El Mundo.

Nakon početnog zemljotresa, zabeleženo je nekoliko jakih naknadnih potresa, koje su snažno osetili stanovnici šireg gradskog područja. Prema podacima regionalne vlade Andaluzije, dogodilo se ukupno sedam uzastopnih zemljotresa, uključujući naknadne potrese, od kojih su četiri bila magnitude veće od 4,0.

Zbog seizmičke aktivnosti, Andaluzijanska zdravstvena služba (SAS) je danas popodne odlučila, kao meru predostrožnosti, da obustavi pružanje određenih medicinskih usluga u zdravstvenim centrima širom pokrajine Granada. Lekarski pregledi se neće održavati, a planirane hirurške procedure su odložene. Hitne i onkološke službe nastavljaju sa radom, a pružanje osnovne zdravstvene zaštite je zagarantovano.

Tri osobe su zadobile lakše povrede u zemljotresu, uključujući maloletnika koji je prevezen u bolnicu, prema informacijama koje je listu El Mundo dostavila regionalna vlada Andaluzije.