NAJKRAĆI LET NA SVETU: Traje samo 90 sekundi, a spaja dva ostrva

DOK na nekim letovima putnici provedu gotovo ceo dan, u Škotskoj postoji avionska linija na kojoj jedva da stignete da shvatite da ste poleteli – a već počinje sletanje.

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Let između dva mala škotska ostrva toliko je kratak da traje manje od većine reklama na televiziji.

Reč je o liniji koja povezuje ostrva Vestrej i Papa Vestrej, u arhipelagu Orkni na severu Škotske.

Udaljenost između dva aerodroma je svega 2,74 kilometra, a Ginisova knjiga rekorda vodi ovu rutu kao najkraći redovni domaći avionski let na svetu.

Samo 90 sekundi u vazduhu

Liniju održava škotska avio-kompanija Loganair, a prema podacima samog prevoznika, let obično traje oko 90 sekundi.

Loganair – najkraći redovni let na svetu

Ginis navodi dva minuta kada se uračuna i kretanje aviona po zemlji, dok stvarno vreme provedeno u vazduhu zavisi od vremenskih uslova.

A rekord?

Jedan let na ovoj ruti završen je za samo 53 sekunde.

Praktično, putnici polete, avion dostigne malu visinu i gotovo odmah započinje pripremu za sletanje.

Nije napravljen samo zbog turista

Iako je neobična linija postala atrakcija za ljubitelje avijacije i turiste, njena svrha je mnogo praktičnija.

Letovi između ostrva deo su mreže koja povezuje udaljene zajednice Orknija. Loganair i danas održava međuostrvske linije, a najkraći let na svetu samo je jedan njihov deo.

Ova avionska veza decenijama je važna lokalnom stanovništvu, a koristili su je i lekari, nastavnici, učenici i drugi stanovnici kojima je potrebno brzo kretanje između ostrva.

Rekord traje decenijama

Posebno je zanimljivo što ovo nije nova turistička atrakcija osmišljena za društvene mreže.

Linija postoji još od 1967. godine, a više od pola veka kasnije i dalje drži svetski rekord.

I dok putnici na velikim međunarodnim letovima imaju vremena za nekoliko filmova, obrok i spavanje, ovde je priča sasvim drugačija.

Za 90 sekundi – već ste na drugom ostrvu.

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