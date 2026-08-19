"IGRALI SMO I NA BUČNIJIM STADIONIMA!" Trener Plzena pred gostovanje Zvezdi
Trener Viktorije Plzenj Martin Hiksi oglasio se pred put u Beograd na megdan sa Crvenom zvezdom koji je na programu u četvrtak od 20 časova.
Hiski je zato utiske o nadolazećoj utakmici izneo za klupski sajt.
"To je iskusna ekipa koja je navikla da pobeđuje. Mislim da je to jedan od najtežih protivnika koje smo mogli da dobijemo. Potrebno je da tokom cele utakmice budemo koncentrisani, da se fokusiramo na sopstvenu igru i da ne gubimo aktivnost".
"Mislim da su momci u Plzenju već igrali slične utakmice. Naravno, svesni smo da će atmosfera biti posebna. Marakana je veoma velika, a navijači nisu toliko blizu terenu. Momci su, osim toga, već igrali i na još bučnijim stadionima".
Prokmentarisao je Hiski i promenu na klupi Zvezde i dolazak Španca Alberta Rijere.
"Promena trenera će sigurno uticati na energiju ekipe, tako da očekujemo nešto drugačije izdanje nego u utakmicama protiv Ber Ševe. Novi trener je veoma iskusan i ima specifičan stil igre. Očekujemo da će se njegov dolazak odraziti već na našu utakmicu".
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