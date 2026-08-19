TIKTOK JE POLUDEO ZA OVIM GRADIĆEM U ITALIJI: Ima tirkizno more i spektakularne plaže, a nije na Amalfi obali

ITALIJA ima Rim, Veneciju, Toskanu i čuvenu Amalfi obalu, ali poslednjih godina sve više pažnje turista privlači jedan mali grad na samom jugu zemlje.

Frank Bienewald / imago stock&people / Profimedia

Zove se Tropea, nalazi se u Kalabriji, a dovoljan je jedan pogled na fotografije da bude jasno zašto je stvorena za društvene mreže.

Stari grad smešten je na visokoj litici, ispod njega su zlatne plaže i tirkizno Tirensko more, a na steni koja izranja gotovo direktno iz vode nalazi se čuveno svetilište Santa Marija del Izola.

Upravo je taj prizor postao jedan od najprepoznatljivijih kadrova Kalabrije.

Zovu je „biserom Tirenskog mora“

Tropea se nalazi na delu kalabrijske obale koji Italijani nazivaju Costa degli Dei - Obala bogova.

Zvanični turistički portal Kalabrije naziva je „biserom Tirenskog mora“, a njene glavne adute nije teško nabrojati – kristalno more, plaže ispod litica i stari grad prepun uskih ulica, trgova i istorijskih palata.

Jedna od najpoznatijih je plaža Rotonda, smeštena neposredno ispod starog grada. Njen zaštitni znak su sitan zlatni pesak i izuzetno prozirna tirkizna voda, a sa vidikovca iznad plaže pruža se jedan od najpoznatijih pogleda u Tropei.

I upravo takvi kadrovi poslednjih godina sve češće skreću pažnju putnika sa čuvenih italijanskih destinacija ka manje poznatom jugu zemlje.

Nije samo mesto za plažu

Iako more prvo privuče pažnju, Tropea nije klasično letovalište u kojem se sve svodi na plažu.

Iznad mora nalazi se očuvano istorijsko jezgro sa uskim ulicama, malim trgovima i vidikovcima. Među znamenitostima se izdvajaju katedrala iz 12. veka i stare plemićke palate, dok je jedan od simbola grada svetilište Santa Marija del Izola.

Tropea je poznata i po hrani, a naročito po čuvenom crvenom luku koji nosi ime ovog kraja.

Zato se dan ovde lako podeli na kupanje ispod litica, šetnju starim gradom i večeru uz pogled na more.

Kako stići do Tropee?

Iako se nalazi na samom jugu Italije, do Tropee nije posebno komplikovano stići.

Najbliži veći aerodrom je Lamecija Terme, udaljen oko 64 kilometra, a odatle se do Tropee može nastaviti vozom.

To je čini zanimljivom i za turiste koji žele nešto drugačiji italijanski odmor – more i stari grad u jednom, ali daleko od najpoznatijih turističkih ruta severnije u zemlji.

Italija koju mnogi tek otkrivaju

Tropea svakako više nije nepoznato mesto. U jeku leta ume da bude veoma posećena, a interesovanje domaćih i stranih turista nastavlja da raste.

Ipak, za mnoge putnike sa naših prostora Kalabrija još nije prva asocijacija kada se pomene letovanje u Italiji.

A možda bi trebalo da bude.

Jer Tropea na jednom mestu nudi ono zbog čega se putuje stotinama kilometara – stari italijanski grad na litici, tirkizno more i plažu do koje se iz centra grada spuštate stepenicama.

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