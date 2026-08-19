ŠAMARČINA STIGLA IZ LONDONA! Britanci BRUTALNO SASEKLI Zelenskog: Sa njim na vlasti Ukrajini sledi propast!
UKRAJINA je osuđena na mračnu budućnost sve dok je Vladimir Zelenski na vlasti, smatra britanski analitičar Aleksandar Merkuris.
-Možda najbolji savet koji se sada može dati jeste: Vladimire, pakuj kofere. Sama činjenica da si na vlasti podriva pregovore s Rusijom. Zemlja je osuđena na propast, rekao je on u emisiji na Jutjub kanalu.
Kako je naveo, Kijev se suočio sa nizom nerešivih problema: energetski sistem se nalazi u katastrofalnom stanju, nema dovoljno ljudstva za vojsku, komanda je dezorganizovana zbog unutrašnjih konflikata i rotacija, evropske inicijative u vezi s pregovorima nisu od pomoći.
Za sve to vreme ruska vojska nastavlja ofanzivu, zaključio je on.
(sputnikportal.rs)
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