BRNABIĆ POKOPALA LAŽOVE IZ CRTE: Vučić stao u odbranu građanina, a nevladina izdajnička organizacija pokušala brutalno da slaže (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić demontirala je jeftinu laž CRTE, koja je podelila snimak razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa građaninom.

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

- Šteta što kao "objektivna" nevladina organizacija ne želite (ponovo) da pružite potpunu informaciju, a koju ljudi vrlo lako mogu da čuju na snimku. Predsednik Vučić jasno pita ovog čoveka: "Nisi bio na mitingu i zato su ti dali otkaz?", a onda dodaje: "Ako je to razlog, dobiće oni svi otkaz". Mislim da je predsednikova poruka sasvim jasna, ali ne odgovara vašem narativu pa ste je izostavili - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

Šteta što kao "objektivna" nevladina organizacija ne želite (ponovo) da pružite potpunu informaciju, a koju ljudi vrlo lako mogu da čuju na snimku. Predsednik Vučić @avucic jasno pita ovog čoveka: "Nisi bio na mitingu i zato su ti dali otkaz?", a onda dodaje: "Ako je to razlog,… https://t.co/EkX5pL4dLY — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 19, 2026