MEDINSKI O MOGUĆNOSTI NASTAVKA PREGOVORA U TURSKOJ: Vreme će pokazati
POMOĆNIK ruskog predsednika Vladimir Medinski, koji predvodi moskovski pregovarački tim, nije isključio mogućnost nastavka pregovora sa Kijevom u Turskoj.
Odgovarajući na pitanje novinara Aleksandra Junaševa o ovoj temi, Medinski je izjavio:
„Vreme će pokazati.“
Ranije je ruski ambasador u Turskoj Sergej Veršinjin izjavio da Moskva podržava otklanjanje uzroka ukrajinskog sukoba.
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