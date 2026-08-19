Svet

MEDINSKI O MOGUĆNOSTI NASTAVKA PREGOVORA U TURSKOJ: Vreme će pokazati

Novosti online

19. 08. 2026. u 18:11

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POMOĆNIK ruskog predsednika Vladimir Medinski, koji predvodi moskovski pregovarački tim, nije isključio mogućnost nastavka pregovora sa Kijevom u Turskoj.

МЕДИНСКИ О МОГУЋНОСТИ НАСТАВКА ПРЕГОВОРА У ТУРСКОЈ: Време ће показати

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Odgovarajući na pitanje novinara Aleksandra Junaševa o ovoj temi, Medinski je izjavio:

„Vreme će pokazati.“

Ranije je ruski ambasador u Turskoj Sergej Veršinjin izjavio da Moskva podržava otklanjanje uzroka ukrajinskog sukoba.

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