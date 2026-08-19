KURTIJEV TEROR SE NASTAVLJA: Srbi u strahu - 11 porodica strepi da će ostati bez krova na Gazivodama

PORODICA Đukić iz sela Kovač kod Zubinog Potoka, jedna od 11 porodica kojima je kompanija "Ibar-Lepenac" uručila rešenje o "oslobađanju objekata" na jezeru Gazivode, podnela je dve tužbe protiv tog preduzeća koje funkcioniše u sistemu privremenih prištinskih institucija, tražeći određivanje privremene mere kojom bi se od okončanja postupka sprečilo rušenje, ali su obe odbijene.

Foto: Outdoor In

Dragan Đukić kaže da je rok za "oslobađanje objekata" istekao u ponoć, da strahuju da će ostati bez doma i da su izneli deo stvari, ali da ipak očekuje da do rušenje neće doći jer su, kako je naveo, dostavili uredne papire.

- Predali smo te tužbe. Od njih smo najgore dobili, odbijeni smo. Očekujemo da će ipak da prevlada svest ljudi, da bude to kako treba. Videćemo, očekujemo da ipak prevlada razum između ljudi - rekao je Dragan Đukić.

Đukić je dodao da se nikada nisu iseljavali iz svog kraja, a kako je naveo, u vreme eksproprijacije 1978. godine bili su smešteni u kolektivnom centru na Gazivodama, da bi se deset godina kasnije vratili u Kovač.

On je naveo da je prvo pravosnažno rešenje kojim je porodici priznato pravo na vraćanje poseda doneto 1995. godine, dok je dve godine kasnije rešenje upisano i u katastar.

- Dobili smo prvo pravosnažno rešenje '95. godine da se vraća u posed nama Đukićima, 1997. godine smo pravosnažno rešenje dobili i ucrtali u katastar - naveo je on.

Draganova ćerka Slađana kaže da su danas odlučili da ne budu u kući kako u slučaju eventualnog rušenja ne bi doživljavali dodatni stres.

- Jako je teško. Trebaće neko vreme da prođe da bismo mogli da se suočimo sa time da više nećemo moći da odemo gore - rekla je Slađana Đukić Dimitrijević.

Istakla je da su od advokata dobili uverenja da poseduju urednu dokumentaciju.

Od kompanije "Ibar - Lepenac" 11 porodica iz Kovača i Rezala na obali jezera Gazivode dobilo je 8. avgusta rešenja da napuste svoje objekte, za koje "Ibar-Lepenac" tvrdi da su izgrađeni na parceli koja navodno pripada tom preduzeću, a rok je istekao u ponoć.

Na zahtev kompanije "Ibar-Lepenac" do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdila da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu.

Objekti su porušeni protivpravno, bez sudske odluke, a u osnovnom sudu privremenih institucija u južnom delu Kosovske Mitrovice 12. avgusta je održano prvo ročište u postupku koji su vlasnici srušenog motela "Jezero" pokrenuli protiv direktora kompanije "Ibar-Lepenac" Faruka Mujke.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3