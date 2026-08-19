Fudbal

KLJUČNO POJAČANJE ZA ODBRANU TITULE: Arsenal doveo reprezentativca Engleske kao zamenu za Salibu

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 17:04

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Arsenal je doveo doskorašnjeg fudbalera Aston Vile, Ezrija Konsu, za 59 miliona evra.

КЉУЧНО ПОЈАЧАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Арсенал довео репрезентативца Енглеске као замену за Салибу

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Menadžer Mikel Arteta reagovao je na tržištu i doveo iskusnog defanzivca zbog težih povreda Vilijama Salibe i Jurijana Timbera.

Od kada je stigao 2019. godine u Aston vilu odigrao je 264 utakmice uz 12 golova i jedan je od stubova odbrane ekipe Unija Emerija.

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