GROM IZ VEDRA NEBA NA MARAKANI! Trener Crvene zvezde precrtao stranca od pet miliona evra
NOVI trener Crvene zvezde Albert Rijera je doneo prvu veliku odluku.
Naime, Osman Bukari se suočava sa ekspresnim i izuzetno neprijatnim krajem svog drugog mandata u Crvenoj zvezdi. Iako je povratak brzonogog krilnog napadača na beogradsku Marakanu ovog leta delovao kao odličan i logičan potez za obe strane, neočekivani potresi unutar kluba u potpunosti su promenili njegovu sudbinu.
Novi šef stručnog štaba, Španac Albert Rijera, doneo je radikalnu odluku odmah po preuzimanju kormila i poručio upravi kluba da na reprezentativca Gane uopšte ne računa za nastavak sezone, piše "Sportal.rs"!
Podsetimo, Bukari je stigao ovog leta na Marakanu na pozajmicu iz poljskog Viđeva iz Lođa, kluba koji je zimus za njegove usluge platio obeštećenje veće od pet miliona evra. Pod vođstvom Dejana Stankovića, činilo se da je povratak u dobro poznato okruženje pun pogodak.
Bukari je na prvih šest utakmica u svim takmičenjima postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, pruživši znatno bolji i konkretniji učinak nego tokom razočaravajuće polusezone u Poljskoj. Navijači su očekivali da će ponovo gledati njegove prepoznatljive prodore, ali su se planovi srušili preko noći.
Ključni preokret dogodio se nakon šokantnog ispadanja Crvene zvezde od Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Evropski neuspeh koštao je Dejana Stankovića posla, a rukovodstvo kluba je ekspresno reagovalo i na poziciju šefa struke postavilo Alberta Rijeru.
Dolazak bivšeg stratega Celja i Ajntrahta iz Frankfurta doneo je potpuno novu filozofiju u svlačionicu šampiona Srbije. Za Bukarija je ta promena značila ulazak u bezizlaznu situaciju.
Crvena zvezda i Viđev iz Lođa već su pokrenuli razgovore o prevremenom prekidu pozajmice. Sve ukazuje na to da će Bukari morati da pakuje kofere i vrati se u Poljsku znatno ranije nego što je iko mogao da predvidi, otkriva "Sportal.rs".
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