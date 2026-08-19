RUSKA ZVER ULETELA DUBOKO IZA LINIJE! Su-35 PROBIO ukrajinsku odbranu: Testirao PVO i SEJAO STRAH!

LOVAC Su-35S ruskih vazduhoplovnih snaga ušao je u vazdušni prostor pod kontrolom Ukrajine iznad Sumske oblasti, preletevši iznad grada Uhroidi i lansirao vođenu raketu H-59/69 prema gradu Sumi pre nego što se bezbedno vratio u vazdušni prostor pod kontrolom Rusije u Kursku.

Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Prijavljeni izlet je neobičan jer su ruski lovci četvrte generacije dosledno izbegavali prodor u ukrajinski vazdušni prostor, umesto toga se u velikoj meri oslanjajući na rakete i jedreće bombe za dejstvo na ciljeve na oružju velikog dometa. Ako se to potvrdi, to bi predstavljalo značajno odstupanje od operativnih obrazaca koji su karakterisali veći deo rata i ukazivalo bi na potencijalnu promenu doktrine kao odgovor na slabljenje protivvazdušne odbrane protivnika.



Su-35S je posebno pogodan za ispitivanje neprijateljske odbrane. Letelica kombinuje jedan od najvećih i najmoćnijih primarnih radara na svetu, dva sekundarna AESA radara u L-opsegu i moderne podkapsule za elektronsko ratovanje kako bi obezbedila visok stepen preživljavanja kroz ometanje. Jedan pilot na avionu, kao i veliki broj aviona u upotrebi i proizvodnji, čine upotrebu aviona za takve misije manjim rizikom od korišćenja dvoseda Su-30SM2 ili retkog stelt lovca Su-57. Su-57 je jedini poznati tip lovca koji je ranije korišćen za značajne operacije blizu neprijateljske protivvazdušne odbrane, što odražava njegov mnogo veći stepen preživljavanja od drugih ruskih taktičkih borbenih aviona.Zbog brzog iscrpljivanja arsenala protivvazdušne odbrane S-300 nasleđenog od Sovjetskog Saveza, ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane MIM-104 Patriot, koje su isporučile SAD, i njihovi presretači PAC-2 i PAC-3 postali su najvažnije komponente njene mreže protivvazdušne odbrane dugog dometa. Ovi sistemi su sposobni da dejstvuju protiv aviona i raketa na značajnim udaljenostima, ali su njihovi presretači skupi i sve ih je teže zameniti. Brojni analitičari su protumačili sposobnost Su-35 da pokreće prodorne udare kao direktnu posledicu efektivnog prekida isporuke presretača za sisteme Patriot Ukrajini, što pogoršava uništavanje višestrukih sistema u ruskim napadima.Sumski region je posebno osetljiv zbog blizine ruske Kurske oblasti. Ruski avioni koji lete iz baza i vazdušnog prostora u zapadnoj Rusiji mogu relativno brzo da dođu do tog područja, dok ruske snage takođe poseduju široku senzorsku pokrivenost blizu granice. Ova geografija potencijalno pruža ruskoj avijaciji mogućnosti za izvođenje kratkotrajnih prodora koji bi bili mnogo teži dublje u Ukrajini. Za Ukrajinu, odbrana Sumija predstavlja težak problem raspodele resursa. Stvaranje kontinuiranog kišobrana protivvazdušne odbrane dugog dometa duž cele severoistočne granice zahtevalo bi značajan broj lansera, radara i raketa presretača. Rusija može potencijalno da iskoristi nastale praznine variranjem svojih ruta, tačaka lansiranja i profila napada.

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