Turizam

GRČKA UVODI "CRNU LISTU"? Važno obaveštenje za turiste, ovih 5 stavki će morati da bude ispoštovano

В.Н.

18. 08. 2026. u 13:45

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INICIJATIVA o uvođenju „crne liste” za problematične turiste u Grčkoj nastala je u regionalnim turističkim krugovima i Fejsbuk grupama poput „Grčka info”, sa ciljem da se vlasnicima smeštaja pruži jednaka zaštita kakvu gosti već imaju kroz javne ocene i recenzije.

ГРЧКА УВОДИ ЦРНУ ЛИСТУ? Важно обавештење за туристе, ових 5 ставки ће морати да буде испоштовано

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Travel Insights

Kome je namenjena i ko bi imao pristup? Lista bi obuhvatala isključivo goste koji prave ozbiljne prekršaje, a uvid u evidenciju imali bi vlasnici apartmana, turističke agencije, administratori grupa za izdavanje i platforme za rezervaciju.

Razlozi za uvrštavanje na listu

Na listu ne bi dospeli gosti koji se opravdano žale, već samo oni protiv kojih postoje konkretni dokazi za zloupotrebe kao što su:- Ucenjivanje lošim recenzijama radi besplatnog boravka ili povraćaja novca.

- Neplaćanje računa i bežanje iz smeštaja.

- Namerno oštećivanje ili krađa inventara i odbijanje nadoknade štete.

- Vređanje, pretnje i agresivno ponašanje prema osoblju.

- Kršenje kućnog reda, organizovanje zabranjenih žurki i ponavljanje incidenata u više objekata.

Svaka prijava zahtevala bi priloženu dokumentaciju i proveru navoda kako bi se sprečile zloupotrebe od strane domaćina. Gosti koji dospeju na listu znatno bi teže pronalazili smeštaj u budućnosti, jer bi vlasnici i agencije mogli unapred da provere njihovu istoriju pre prihvatanja rezervacije.

Zagovornici ove ideje ističu da, ako turisti imaju pravo da javno ocenjuju smeštaj, i domaćini bi trebalo da imaju pravo da znaju kome izdaju svoju imovinu.

(Grčka Info)

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