Fudbal

GOTOVO JE! Mančester siti ostao bez još jednog fudbalera, Holanđanin karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji

Filip Milošević

19. 08. 2026. u 17:23

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Holandski fudbaler Tižani Rejnders prešao je iz Mančester Sitija u saudijsku Al Kadisiju, saopštili su danas klubovi.

ГОТОВО ЈЕ! Манчестер сити остао без још једног фудбалера, Холанђанин каријеру наставља у Саудијској Арабији

AP Photo/Richard Pelham

Kako je saopštila Al Kadisija, 28-godišnji vezista reprezentacije Holandije je potpisao ugovor do juna 2031. godine.

Engleski mediji su objavili da je cena transfera oko 60 miliona evra. 

Mančester Siti je prošlog leta platio Milanu 50 miliona evra za Rejndersa. 
 

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