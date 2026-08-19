Svet

AMERIKA UZMIČE PRED IRANOM? Pentagon razmatra povlačenje trupa iz Persijskog zaliva posle višemesečnih napada

P. Đurđević

19. 08. 2026. u 18:19

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AMERIČKO Ministarstvo odbrane procenjuje da li da povuče trupe iz Persijskog zaliva, gde su velike američke vojne baze u inostranstvu bile izložene višemesečnim iranskim napadima, rekle su izvori, saznaje "Vašington post".

АМЕРИКА УЗМИЧЕ ПРЕД ИРАНОМ? Пентагон разматра повлачење трупа из Персијског залива после вишемесечних напада

foto: Atta KENARE / AFP / Profimedia

Kako je ranije objavljeno, Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo eskalira sukob, naveli su ljudi bliski iranskom režimu.

Dva izvora su rekla da su iranske snage procenjivale moguće napade na američku imovinu u jugoistočnoj Evropi, uključujući američke kapacitete u Bugarskoj i da je među potencijalnim metama pomenut i Kipar. Iranske snage su navodno razmatrale i napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu.

Prema izvorima, Iran priprema planove za proširenje sukoba van Bliskog istoka ukoliko Tramp ponovo napadne iransku infrastrukturu.

Jedan od izvora je rekao da Iran u "slučaju američke agresije neće postavljati ograničenja" na svoj odgovor i da bi mogao da ga proširi i na Evropu.

(RT Balkan)

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