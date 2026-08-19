SKANDAL: Nik Kirjos izbačen iz tenisa zbog kokaina!

Oglasio se i sam teniser...

FOTO: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos privremeno je suspendovan iz tenisa nakon što je bio pozitivan na kokain, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Šokantne vesti stižu nakon što je uzorak uzet tokom turnira na Majorci 22. juna pokazao prisustvo benzoilekgonina, metabolita kokaina. Kirjos je zvanično pod suspenzijom od 4. avgusta, a ITIA je navela da teniser do sada nije iskoristio pravo na žalbu.

Sam Kirjos oglasio se dugačkom porukom na Instagramu, gde je priznao krivicu i preuzeo punu odgovornost.

- Napravio sam ogromnu grešku. Poslednjih nekoliko godina, obeleženih povredama, uzele su ogroman danak, kako mentalno, tako i fizički. Moje telo više ne može da prati ono što um očekuje. Suočavanje sa činjenicom da sam blizu kraja karijere teže je nego što sam ikada mogao da zamislim, ali ništa od toga ne opravdava ovo što sam uradio - napisao je Kirjos, dodajući da će se povući iz javnog života na 28 dana kako bi se posvetio oporavku.

Pod privremenom suspenzijom, Kirjosu je zabranjeno da igra, trenira druge igrače ili prisustvuje bilo kom turniru pod okriljem ATP-a, VTA-a ili Grend slemova, do konačnog ishoda tribunala.

Ovaj skandal dolazi u trenutku kada se Kirjos, nekadašnji 13. igrač sveta i finalista Vimbldona, bori sa teškim povredama zgloba i kolena, zbog kojih je ove sezone odigrao samo četiri meča u singlu.

Posebnu težinu celom slučaju daje činjenica da je Kirjos nedavno bio najglasniji kritičar u svetu tenisa povodom doping slučajeva Janika Sinera i Ige Švjontek. Australijanac je tada njihove slučajeve nazvao "odvratnim za tenis", a sada se i sam našao u epicentru sličnog skandala, što je u sportskoj javnosti odmah pokrenulo lavinu komentara o licemerju.