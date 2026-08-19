ŠTA MU BI? Luka Modrić zabio nož u leđa Hrvatima
KOMŠILUK u neverici!
Luka Modrić je razbesneo Hrvate. Zapravo, o čemu se radi? Naime, kapiten vatrenih je produžio ugovor sa Milanom, a tamošnjim medijima otkrio je da je tokom Svetskog prvenstva, dok je predvodio reprezentaciju Hrvatske, već razmišljao o nastavku karijere na "San Siru".
- Tokom Svetskog prvenstva bio sam u kontaktu sa čelnicima Milana. Dok sam igrao za Hrvatsku i bio fokusiran na nju, mislio sam na Milan - rekao je Modrić u razgovoru za klupske stranice.
Modrić je objasnio da odluku o produžetku ugovora nije želeo da donese unapred, već da je tokom sezone osluškivao svoje telo i procenjivao koliko još ima motiva za profesionalni fudbal.
- Mogao sam da potpišem produženje ugovora u bilo kom trenutku prošle sezone, ali želeo sam da slušam svoje telo i shvatim koliko još imam strasti za nastavak igranja fudbala - naveo je hrvatski fudbaler.
Na njegovu odluku uticali su i odnos koji mu je Milan pokazao, kao i razgovori sa porodicom.
- Klub mi je pokazao koliko mu je stalo do mene i upravo to mi je bilo potrebno. Nakon razgovora sa porodicom odlučio sam da ostanem. Svakom igraču su potrebni poverenje i ljubav kluba i navijača - istakao je Modrić.
Iskusni vezista u novu sezonu ne ulazi sa ciljem da Milan samo vrati u Ligu šampiona, već želi borbu za trofeje.
- Želim da dam sve od sebe kako bismo osvojili što više. Nema smisla mnogo pričati, treba raditi. Kada igrate za Milan, morate da razmišljate o osvajanju trofeja, a ne samo o plasmanu u Ligu šampiona. Morate da ciljate najviše. Zato sam ovde - poručio je Modrić.
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