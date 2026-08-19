"MOMCI ZNATE KOJI GRB NOSITE, NEK VAS SE PLAŠE!" Vanja Dragojević poslao poruku fudbalerima Partizana pred Hetafe

Doskorašnji kapiten Partizana, Vanja Dragojević, iako sada nastupa za Rendžers prati i dalje tim koji voli i koji mu je u srcu, pa je tako pred gostovanje Partizana protiv Hetafea poslao poruku fudbalerima crno-belih.

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Doskorašnji igrač crno-belih, sada je član Rendžersa i upitan je koliko prati igre svog bivšeg kluba kao i šta očekuje od utakmice koja će se igrati u četvrtak i da li ima neku poruku za njih.

"Momci, znate koji grb nosite i koji dres nosite. Jednostavno, u Partizanu ništa nije nemoguće. Oni treba da izađu sa stavom da se nas plaše. Pratim svaku utakmicu Partizana. Vidim da je sada malo teška situacija i da momcima treba podrška... Prvo sa tribina... Naravno, ovo je fudbal i verujem u moje drugare i znam koliko mogu, a tek uz podršku navijača će biti sve moguće. Želim im sreću i podršku od navijača jer im je to sada najpotrebnije", rekao je Vanja Dragojević za B92 sport.