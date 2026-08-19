BIVŠI PRVI REKET SVETA IZAZVAO SKANDAL: Pravio haos na terenu i razbijao sve pred sobom

Nema sumnje da sledi žestoka kazna

Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Ruski teniser Danil Medvedev ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ne zbog sjajnih poteza na terenu, već zbog još jednog u nizu "pomračenja uma" koje ga je skupo koštalo na Mastersu u Sinsinatiju.

Sedmi teniser sveta eliminisan je u trećem kolu od Amerikanca Brendona Nakašime nakon dramatičnog meča koji je trajao tri seta – 7:6, 6:7, 1:8. Ipak, rezultat je ostao u senci agresivnog ponašanja ruskog igrača koji bi veći deo zarađene nagrade mogao da prosledi pravo u kasu ATP-a na ime kazni.

Medvedev je bio na korak od pobede, imao je čak tri meč lopte u drugom setu, ali nakon što ih je prokockao, usledila je totalna destrukcija. Bes je počeo da iskaljuje na LED panelima iza osnovne linije, koje je udarao reketom tolikom silinom da je jedan od njih potpuno polomio.

Do kraja meča, situacija je eskalirala do te mere da, prema izveštajima sa terena, nijedan dvorski mikrofon nije "preživeo" nalete besa ruskog tenisera. Reketi su leteli na sve strane, a publika je sa nevericom posmatrala čoveka koji važi za jednog od najinteligentnijih, ali i najtemperamentnijih igrača na turu.

Ovo nije prvi put da Medvedev "ratuje" sa inventarom u Sinsinatiju. Još se pamti 2021. godina kada se nasilno sudario sa kamerom u uglu terena, koju je potom besno šutirao i vikao na sudiju da je mogao da polomi ruku. Tada je prošao bez kazne, ali ovog puta, s obzirom na uništenu skupocenu elektroniku, sankcija će biti neizbežna.

Podsećamo, Rus je prošle godine na US Openu kažnjen sa više od 36.000 evra zbog neprimerenog ponašanja prema fotografu, pa se očekuje da bi nova kazna mogla biti još rigoroznija.

Daniil Medvedev lmao bottled 3 Match points,gave this funny clip and got his chain snatched by Nakashima and follows his brother Rublev out of Cincinnati .#CincyTennis pic.twitter.com/9CsVPEK7RA — Raul (@Raulgunner2) August 18, 2026