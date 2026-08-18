OVAJ GRAD JE KAO IZ BAJKE: Rodni grad Mocarta krije moćnu tvrđavu, Alpe i čuvene filmske lokacije

SALCBURG je jedan od onih gradova koji osvajaju već pri prvom susretu. Dovoljno je da prošetate njegovim baroknim ulicama, popnete se na tvrđavu koja dominira gradom ili zastanete pored reke Salzah da shvatite zbog čega se nalazi među najlepšim evropskim destinacijama. Spoj bogate istorije, vrhunske kulture, impresivne prirode i austrijske elegancije čini ga gradom u kojem ćete lako provesti nekoliko dana, a ipak imati osećaj da niste stigli da vidite sve.

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Rodni grad Volfganga Amadeusa Mocarta, filmska kulisa legendarnog ostvarenja “Moje pesme, moji snovi” i jedan od najlepše očuvanih baroknih gradova Evrope, Salcburg uspeva da ostane autentičan uprkos milionima turista koji ga svake godine posećuju.

Stari grad, koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine, najbolje je mesto za početak upoznavanja sa gradom. Uske kamene ulice, prelepi trgovi, raskošne crkve i prepoznatljivi kovani natpisi iznad radnji daju poseban šarm svakom koraku. Najpoznatija ulica, Getrajdegase, prepuna je butika, tradicionalnih prodavnica, restorana i poslastičarnica, ali i Mocartove rodne kuće, jednog od najposećenijih muzeja u Austriji.

Iznad grada dominira tvrđava Hoenzalcburg, jedna od najvećih i najbolje očuvanih srednjovekovnih tvrđava u Evropi. Do nje možete pešice ili uspinjačom, a pogled koji se odatle pruža na krovove Salcburga, reku Salzah i okolne planine jedan je od najlepših u Austriji.

Tragovima filma “Moje pesme, moji snovi”

Ljubitelji kultnog filma “Moje pesme, moji snovi” u Salcburgu će pronaći veliki broj lokacija na kojima su snimane čuvene scene. Jedna od najlepših je dvorac Helbrun, udaljen svega nekoliko kilometara od centra grada.

Ovaj raskošni renesansni dvorac poznat je po svojim jedinstvenim vodenim igrama, fontanama i skrivenim prskalicama koje već više od četiri veka zabavljaju posetioce. Upravo ovde snimana je čuvena scena u kojoj Marija i deca pevaju pesmu “Do-Re-Mi”, pa nije iznenađenje što je Helbrun danas nezaobilazna stanica za brojne ljubitelje filma.

Pored dvorca nalazi se veliki park idealan za šetnju, a ceo kompleks predstavlja jedno od najlepših mesta za beg od gradske gužve.

Jedan od najboljih zooloških vrtova Centralne Evrope

Odmah pored dvorca nalazi se Zoološki vrt Salcburg, koji važi za jedan od najlepših i najposećenijih zooloških vrtova u centralnoj Evropi.

Smešten u podnožju planine Untersberg, zoo vrt se prostire na velikoj površini i posebno se izdvaja po prirodnom okruženju u kojem životinje imaju mnogo prostora. Ovde živi više od 150 različitih vrsta sa svih kontinenata, a zbog odlične organizacije i brojnih sadržaja predstavlja idealnu destinaciju za porodice sa decom, ali i za sve ljubitelje prirode.

Pogled koji se ne zaboravlja – planina Untersberg

Ako želite da doživite Salcburg iz potpuno drugačije perspektive, obavezno izdvojite vreme za odlazak na planinu Untersberg.

Moderna žičara za svega nekoliko minuta vodi vas na visinu veću od 1.700 metara, gde vas očekuje panorama kakva se retko viđa. Sa vrha se pruža pogled na čitav region Salcburga, brojna austrijska jezera, kao i veliki deo Alpa koji se prostiru kroz Austriju i Nemačku.

Čak i tokom leta na pojedinim delovima mogu se videti ostaci snega, dok svež planinski vazduh predstavlja pravo osveženje nakon obilaska grada. Ljubitelji planinarenja ovde mogu pronaći brojne uređene staze različite težine, dok će oni koji žele samo da uživaju u pogledu imati dovoljno razloga da se zadrže satima.

Grad muzike, umetnosti i dobrog života

Nemoguće je govoriti o Salcburgu, a ne pomenuti Mocarta. Njegovo ime prisutno je gotovo na svakom koraku – od muzeja i trgova do koncerata klasične muzike koji se održavaju tokom cele godine.

Posebnu atmosferu grad dobija leti, kada čuveni Salcburški festival okuplja neke od najboljih svetskih umetnika, a trgovi, palate i pozorišta postaju velike koncertne scene. Međutim, muzika je ovde prisutna tokom cele godine i predstavlja sastavni deo identiteta grada.

Uz muziku neizostavne su i čuvene Mocart kugle, jedan od najpoznatijih austrijskih suvenira, koje i danas možete kupiti u originalnoj poslastičarnici.

Salzburg Card – karta koja se zaista isplati

Jedna od najboljih odluka tokom obilaska grada jeste kupovina Salzburg Card kartice.

Ona omogućava besplatan ulaz u veliki broj muzeja i znamenitosti, uključujući tvrđavu Hoenzalcburg, Mocartovu rodnu kuću, dvorac Helbrun, kao i korišćenje gradskog prevoza. Za pojedine atrakcije uključene su i uspinjače, dok za druge ostvarujete značajne popuste.

Ukoliko planirate da obiđete više znamenitosti tokom obilaska Salcburga, ova kartica se veoma brzo isplati i omogućava da grad istražujete bez razmišljanja o pojedinačnim ulaznicama.

Kada je najbolje posetiti Salcburg?

Salcburg je grad koji ima posebnu atmosferu u svako godišnje doba.

Proleće je idealno za šetnje kroz parkove, obilazak vrtova dvorca Helbrun i uživanje u prijatnim temperaturama bez velikih gužvi.

Jesen donosi prelepe boje, mirniju atmosferu i odlične uslove za obilazak znamenitosti, zbog čega mnogi smatraju da je upravo tada najlepše posetiti grad.

Leto je rezervisano za festivale, koncerte na otvorenom i najživlju atmosferu, ali tada treba računati i na najveći broj turista.

Zima pretvara Salcburg u pravu božićnu bajku. Adventski sajmovi, praznična rasveta i pogled na tvrđavu pod snegom stvaraju jednu od najlepših zimskih atmosfera u Evropi.

Grad kojem se ljudi vraćaju

Salcburg nije grad koji ćete obići za jedan dan i zaboraviti. To je mesto u kojem istorija, priroda, muzika i arhitektura funkcionišu kao savršena celina. Bilo da šetate starim gradom, uživate u pogledu sa Untersberga, istražujete dvorac Helbrun ili provodite dan u jednom od najboljih zooloških vrtova u Evropi, svaki deo grada nudi drugačiji doživljaj.

Možda je upravo zato Salcburg jedna od onih destinacija kojoj se putnici rado vraćaju – jer svakim novim dolaskom otkrijete još jedan razlog da ga zavolite.

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