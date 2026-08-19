BOCAN-HARČENKO OPOMINJE PRIŠTINU: Rusija neće dozvoliti etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji

AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da ta zemlja, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN čini sve kako bi sprečila etničko čišćenje Srba na Kosovu.

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On je, obraćajući se na međunarodnoj konferenciji "Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, Rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo" rekao da Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i treba i mora da čini sve, u okviru svojih odnosa sa Srbijom i podrške Srbiji, kako bi život i sudbina srpskog naroda na Kosovu, koliko je moguće, bili lakši.

- Činimo sve da sprečimo Prištinu da sprovede svoje namere o etničkom čišćenju Kosova. Za nas je podrška Srbiji na međunarodnom planu jedan od najvažnijih pravaca spoljne politike - rekao je ruski ambasador, prenosi Sputnjik.

Bivši potpredsednik Državne dume Sergej Baburin je poručio da su Srbi i Rusi vekovima povezani i da dele iste tradicionalne i duhovne vrednosti.

Ocenio da je danas reč o "sukobu dobra i zla", dodajući da Zapad istorijski nije imao dobre namere prema slovenskim narodima.

Ruski zvaničnik je podsetio na Drugi svetski rat i naveo da je Hitlerova Nemačka nastojala da osim Jevreja uništi i slovenske narode. Naglasio je da je neophodno braniti međunarodno pravo, kao i da je to bezakonje započelo agresijom NATO-a na Jugoslaviju.

Podvukao je i da je potrebno razobličiti mit da je Kfor na Kosovu i Metohiji u skladu sa Rezolucijom 1244, dodajući da Srbija treba da raskine Kumanovski sporazum na osnovu kojeg je uspostavljeno prisustvo Kfora na Kosmetu.

Prema njegovim rečima potrebno je formirati međunarodne snage, a ne snage NATO-a i ocenio da Evropska unija želi da Srbija prvi put ratuje protiv Rusije i da se odrekne Kosova i Metohije, ocenivši da to ne sme da se dogodi.

- Srbija ne može da se zamisli bez Pećke patrijaršije i Visokih Dečana - zaključio je on.

U ime predsednika Međunarodnog fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda Vladimira Aleksejeva pozdravno pismo je pročitala Natalija Kocev. Među prisutnima su bili predstavnici 18 ambasada, kao i predstavnik Ujedinjenih nacija.

(Tanjug)

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