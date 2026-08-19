BOCAN-HARČENKO OPOMINJE PRIŠTINU: Rusija neće dozvoliti etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji
AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da ta zemlja, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN čini sve kako bi sprečila etničko čišćenje Srba na Kosovu.
On je, obraćajući se na međunarodnoj konferenciji "Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, Rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo" rekao da Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti UN i treba i mora da čini sve, u okviru svojih odnosa sa Srbijom i podrške Srbiji, kako bi život i sudbina srpskog naroda na Kosovu, koliko je moguće, bili lakši.
- Činimo sve da sprečimo Prištinu da sprovede svoje namere o etničkom čišćenju Kosova. Za nas je podrška Srbiji na međunarodnom planu jedan od najvažnijih pravaca spoljne politike - rekao je ruski ambasador, prenosi Sputnjik.
Bivši potpredsednik Državne dume Sergej Baburin je poručio da su Srbi i Rusi vekovima povezani i da dele iste tradicionalne i duhovne vrednosti.
Ocenio da je danas reč o "sukobu dobra i zla", dodajući da Zapad istorijski nije imao dobre namere prema slovenskim narodima.
Ruski zvaničnik je podsetio na Drugi svetski rat i naveo da je Hitlerova Nemačka nastojala da osim Jevreja uništi i slovenske narode. Naglasio je da je neophodno braniti međunarodno pravo, kao i da je to bezakonje započelo agresijom NATO-a na Jugoslaviju.
Podvukao je i da je potrebno razobličiti mit da je Kfor na Kosovu i Metohiji u skladu sa Rezolucijom 1244, dodajući da Srbija treba da raskine Kumanovski sporazum na osnovu kojeg je uspostavljeno prisustvo Kfora na Kosmetu.
Prema njegovim rečima potrebno je formirati međunarodne snage, a ne snage NATO-a i ocenio da Evropska unija želi da Srbija prvi put ratuje protiv Rusije i da se odrekne Kosova i Metohije, ocenivši da to ne sme da se dogodi.
- Srbija ne može da se zamisli bez Pećke patrijaršije i Visokih Dečana - zaključio je on.
U ime predsednika Međunarodnog fonda za jedinstvo pravoslavnih naroda Vladimira Aleksejeva pozdravno pismo je pročitala Natalija Kocev. Među prisutnima su bili predstavnici 18 ambasada, kao i predstavnik Ujedinjenih nacija.
(Tanjug)
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