Turizam

USRED PUSTINJE NAPRAVILI SU ULICU U KOJOJ PADA KIŠA: Napolju paklena vrućina, a ovde je uvek 27 stepeni

В.Н.

18. 08. 2026. u 13:00

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DOK temperature u Dubaiju leti prelaze 40 stepeni, jedan hotelski kompleks napravio je neobičnu atrakciju - ulicu u kojoj kiša pada na komandu.

УСРЕД ПУСТИЊЕ НАПРАВИЛИ СУ УЛИЦУ У КОЈОЈ ПАДА КИША: Напољу паклена врућина, а овде је увек 27 степени

Markus Mainka / imago stock&people / Profimedia

Kiša usred dubaijskog leta obično nije nešto što turisti očekuju, ali u jednom delu grada ona može da počne kad god je potrebno.

U hotelskom kompleksu voco Monaco Dubai, u okviru projekta The Heart of Europe, napravljena je takozvana „Rainy Street“ - ulica sa kontrolisanom klimom u kojoj se veštački stvara kiša.

Reuters je ovih dana objavio fotografije posetilaca koji sa kišobranima šetaju i plešu po ulici dok sistem proizvodi padavine.

Napolju više od 40, u ulici oko 27 stepeni

Ideja nije samo da se napravi neobična turistička atrakcija.

Sistem je osmišljen tako da prostor održava na temperaturi od oko 27 stepeni Celzijusa, dok se količina kiše može kontrolisati.

To je ogromna razlika u odnosu na ostatak Dubaija, gde su letnje temperature izuzetno visoke.

Tako turisti usred pustinjske klime mogu da otvore kišobran, prošetaju po kiši i bar nakratko pobegnu od vreline.

Dubai ponovo pomera granice

Grad koji je turiste navikao na veštačka ostrva, skijanje u zatvorenom i neke od najviših građevina na svetu sada eksperimentiše i sa kontrolom mikroklime na otvorenom.

„Kišna ulica“ istovremeno je turistička atrakcija i pokušaj da se otvoreni prostori učine prijatnijim tokom najtoplijih meseci.

A turistima ostaje jedan prilično neobičan doživljaj - da od pustinjskog sunca u samo nekoliko koraka stignu pravo na kišu.

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