USRED PUSTINJE NAPRAVILI SU ULICU U KOJOJ PADA KIŠA: Napolju paklena vrućina, a ovde je uvek 27 stepeni
DOK temperature u Dubaiju leti prelaze 40 stepeni, jedan hotelski kompleks napravio je neobičnu atrakciju - ulicu u kojoj kiša pada na komandu.
Kiša usred dubaijskog leta obično nije nešto što turisti očekuju, ali u jednom delu grada ona može da počne kad god je potrebno.
U hotelskom kompleksu voco Monaco Dubai, u okviru projekta The Heart of Europe, napravljena je takozvana „Rainy Street“ - ulica sa kontrolisanom klimom u kojoj se veštački stvara kiša.
Reuters je ovih dana objavio fotografije posetilaca koji sa kišobranima šetaju i plešu po ulici dok sistem proizvodi padavine.
Napolju više od 40, u ulici oko 27 stepeni
Ideja nije samo da se napravi neobična turistička atrakcija.
Sistem je osmišljen tako da prostor održava na temperaturi od oko 27 stepeni Celzijusa, dok se količina kiše može kontrolisati.
To je ogromna razlika u odnosu na ostatak Dubaija, gde su letnje temperature izuzetno visoke.
Tako turisti usred pustinjske klime mogu da otvore kišobran, prošetaju po kiši i bar nakratko pobegnu od vreline.
Dubai ponovo pomera granice
Grad koji je turiste navikao na veštačka ostrva, skijanje u zatvorenom i neke od najviših građevina na svetu sada eksperimentiše i sa kontrolom mikroklime na otvorenom.
„Kišna ulica“ istovremeno je turistička atrakcija i pokušaj da se otvoreni prostori učine prijatnijim tokom najtoplijih meseci.
A turistima ostaje jedan prilično neobičan doživljaj - da od pustinjskog sunca u samo nekoliko koraka stignu pravo na kišu.
Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)