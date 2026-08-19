"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani

FUDBALERI Crvene zvezde dočekaće sutra u 20 časova Viktoriju iz Plzenja, a Albert Rijera izašao je pred novinare, a posebno se obratio navijačima crveno-belih.

FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

U jednom delu izlaganja pred novinarima Španac se obratio navijačima kluba...

- Pokušaćemo da im pružimo sve. Strast, dobar fudbal, energiju. Možemo da propustimo pas, gol, ali ne možemo da propustimo energiju i strast. U našim rukama je da damo 100 odsto. Videćete ekipu koja daje sve od sebe, to je razlog zašto će doći na stadion, kada vidite ekipu koja daje 110 posto. To je ono što možete da zahtevate. Nekada će bolje igrati, nekada gore, ako mogu nešto da vas zamolim... Budite strpljivi, ne možemo za tri dana da igramo najbolji fudbal - rekao je i dodao:

- Kod mene, ko ne daje 100 odsto, biće mu teško da igra. Rekao sam na pres konferenciji da ja ne mogu da pričam o prošlosti, kako je bilo, na moj način. Ne kažem da je to bolje, lošije. Biće drugačije. Rekao sam predsedniku, ne mogu da vam dam garanciju uspeha. Kažem uvek šta mislim, to je stav, karakteristika, kada imate transparentan odnos to je najbolje. Ne mogu da vam obećavam kupove.

Rekao je da je u potpunosti okrenut budućnosti. Ne razmišlja previše o prošlosti.

Voleo bih da mogu da obećam, ali bićete zadovoljni stilom kojim će igrati ova ekipa. Mogu da govorim o periodu sada pa nadalje. Ne mogu da govorim o prošlosti.

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