U VRTIĆ ČAROLIJA ULOŽENO 137 MILIONA DINARA Vučić: Uskoro otvaramo bolnicu u Prokuplju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, obraćajući se građanima ispred vrtića "Čarolija" u Prokuplju, da je država uložila 137 miliona dinara u izgradnju tog vrtića, kao i da će uskoro biti otvorena bolnica u tom gradu, u čiju izgradnju sa opremom će biti uloženo oko 100 miliona evra.

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- U vrtić smo uložili 137 miliona dinara, dakle više od milion evra i hvala vam na tome što ste uvek pokazivali i podršku i strpljenje i trpeljivost - rekao je Vučić.

Istakao je da Prokuplje i čitav Toplički okrug ne bi uspeli da prikupe novac za izgradnju bolnice, ali da ga brine broj ljudi koji će ona da opslužuje.

- Uskoro ćemo da otvaramo ovu bolnicu, kao Skadar na Bojani smo je zidali, ali nemojte da se ljutite, na kraju uložili smo i uložićemo 100 miliona evra, zajedno sa opremom. To je novac koji Toplica, ne Prokuplje, već koji Toplica ne bi mogla da skupi u narednih desetine i desetine godina. Bukvalno velelepna, fantastična oprema. Jedino što me brine to je broj ljudi koji će ona da opslužuje - rekao je Vučić.

Istakao je da je ideja da nakon otvaranja prokupačke bolnice Niš koristi deo kapaciteta u tom objektu.

- Dok Niš ne dobije svoju bolnicu, on ima Klinički centar, ali nema gradsku bolnicu. Da vidimo sa njima da bar delimično koriste kapacitete prokupačke bolnice i da ljude iz Niša za ove manje intervencije šalju u Prokuplje - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

On je naglasio i da će fabrika "Leoni" u Prokuplju zadržati trenutni broj zaposlenih, kao i da će državno rukovodstvo završiti papirologiju koja je neophodna za nastavak izgradnje auto-puta i obilaznice oko Prokuplja.

- Leoni će čuvati svoj nivo zaposlenih u Prokuplju, što je za vas od ogromnog značaja. Mi završavamo ovu papirologiju oko auto-puta i za nekoliko meseci, najkasnije godinu dana, krećemo u nastavak izgradnje auto-puta. Ono što je za vas važno - odmah ćemo da ukombinujemo obilaznicu oko Prokuplja, jer bez obilaznice oko Prokuplja nema ničega. Najveće su gužve u centru Prokuplja, najvažnije je da to ovde obezbedimo i da taj problem rešimo. Onda vam neće prolaziti ni teški kamioni, neće ubuduće praviti toliku štetu na putu - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da će država da reši problem fasade koja je pala sa zgrade jedne od prokupačkih škola nakon rekonstrukcije.

- Ovu fasadu koju ste gledali već mesecima, za koju se svi prave ludi, a koja nam je otpala i koja je mogla i da povredi ljude, i ti koji su radili, a uzeli novac, neće više raditi na takvim projektima, to je stvar koju vam garantujem. Mi ćemo sad da uzmemo, pošto se sad prave blesavi, pa neće to da poprave, mi ćemo sad i već narednih nedelja to da popravimo, da bi deca mogla normalno da idu u školu od 1. septembra. Mislim da se škola zove 'Ćićko', tako da ćemo to da završimo najbrže moguće i da pokažemo šta možemo na drugačiji način da rešavamo - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Dodao je da će uskoro biti završena i industrijska zona na Hisaru, kao i da će država uložiti napore da u Prokuplje dovede još jednog investitora koji bi zaposlio između 200 i 300 radnika.

- Daćemo sve od sebe za još jednog investitora, 200, 300 radnih mesta. Verujem da posle toga Prokuplje će imati sve manji problem sa nezaposlenošću i time za još jedan deo ljudi i drugu platu da obezbedimo u porodicama i kući, i da ćete moći mnogo brže da napredujete - naglasio je Vučić.

Vučića su ispred vrtića "Čarolija" u Prokuplju dočekali građani sa kojima je razgovarao. Jedna meštanka Prokuplja rekla je da je po struci medicinska sestra, ali da je nezaposlena zbog toga što nije stekla radno iskustvo, pošto brine o svom detetu koje ima posebne potrebe.

Vučić je rekao da veruje da će biti potrebe za takvim kadrom kad u Prokuplju bude otvorena nova bilnica.

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Predsednika je pozdravio i bivši bokser Dragan Asanović koji je ukazao na svoje probleme kao osobe sa invaliditetom.

Penzioner Ranko Josifović izneo je problem koji ima jer, iako je u invalidskoj penziji od 2004. godine, u obračun mu nisu uračunate tri godine radnog staža i to za period od 1981. godine. Josifović je kazao da mu tokom te tri godine firma u kojoj je radio nije uplaćivala poreze i doprinose i smatra da mu je učinjena nepravda koju kao učesnik rata nije zaslužio. Vučić je rekao da je teško rešiti problem sa radnim stažom od pre 45 godina, ali da će dati sve od sebe da taj problem reši.

Građani Prokuplja su tokom razgovora sa predsednikom Vučićem izneli i druge probleme sa kojima se suočavaju, među kojima je i problem sa lokalnom vodovodnom infrastrukturom.

Predsednik Vučić je na rekao da je to problem koji je veoma star i naveo da će za sedam dana biti potpisan ugovor od 360 miliona, što je 103 miliona i 200 hiljada evra samo da bi se rešavalo pitanje vodovodne mreže.

- Reč je o ogromnom novcu - istakao je Vučić.

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Mladić koji se bavi košarkom u Nemačkoj pitao je predsednika Vučića za razvoj košarke u Srbiji, na šta je Vučić rekao da je Srbija zemlja košarke.

- Mi smo i dalje bolji od Nemaca i značajno ispred po broju osvojenih medalja i tek mislimo da tu razliku pravimo. Tako da, ovo je zemlja košarke, vraćaj se ti u Srbiju. I sad nam nemački igrači dolaze da igraju u Srbiji, a sve manje srpski odlaze da igraju u Nemačku - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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