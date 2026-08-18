OVDE SUNCE LETI NE ZALAZI DVA MESECA: Grad u kojem turisti u ponoć šetaju po dnevnom svetlu

ZAMISLITE da pogledate na sat, vidite da je ponoć, a napolju vas dočeka dnevna svetlost. U jednom norveškom gradu to nije neobična pojava, već deo svakog leta.

Hinrich Bäsemann / DPA / Profimedia

Sunce koje ne zalazi ni u ponoć jedan je od najneobičnijih prirodnih fenomena koje turisti mogu da dožive na severu Evrope.

U norveškom gradu Tromseu (Tromsø), koji se nalazi više od 300 kilometara severno od Arktičkog kruga, tokom dela proleća i leta nastupa period takozvanog ponoćnog sunca.

Prema zvaničnom turističkom portalu Norveške, u Tromseu se ovaj fenomen može doživeti približno od 20. maja do 22. jula.

U ponoć možete na planinarenje

Najneobičniji deo nije samo to što je napolju svetlo.

Lokalni život i turističke aktivnosti prilagođeni su danima koji praktično nemaju noć. Posetioci mogu da krenu na planinarenje, vožnju kajakom ili izlet brodom u vreme kada bi na većini drugih mesta već odavno bio mrak.

Umesto klasičnog zalaska, sunce se tokom noći spušta nisko iznad horizonta, a zatim ponovo počinje da se penje.

Kako je moguće da sunce ne zađe?

Razlog je nagib Zemljine ose.

Tokom leta je severna hemisfera nagnuta prema Suncu, pa u oblastima severno od Arktičkog kruga ono tokom određenog perioda uopšte ne pada ispod horizonta.

Što se putuje severnije, period ponoćnog sunca traje duže.

Na Svalbardu, na primer, sunce ne zalazi približno od 20. aprila do 22. avgusta.

A zimi – potpuno suprotno

Tromse ima i drugu krajnost.

Tokom zime nastupa polarna noć, kada sunce nedeljama ne izlazi iznad horizonta. Upravo tada ovaj deo Norveške postaje jedna od poznatih destinacija za posmatranje severne svetlosti.

Tako isti grad turistima nudi dva gotovo suprotna doživljaja - leto kada se dan ne završava i zimu kada sunce ne izlazi.

A ako u Tromse stignete u junu, sat može da pokazuje ponoć, ali će vam pogled kroz prozor govoriti nešto sasvim drugo.

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