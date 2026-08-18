Svet

POJAČANI NAPADI IZRAELA: Erdogan pozvao Trampa da nastavi razgovore sa Iranom

Novosti online

18. 08. 2026. u 18:45

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TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima, saopštilo je Predsedništvo Turske.

ПОЈАЧАНИ НАПАДИ ИЗРАЕЛА: Ердоган позвао Трампа да настави разговоре са Ираном

foto: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

U saopštenju se navodi da su Erdogan i Tramp razgovarali i o ratu u Gazi, sporazumu o odbrani koji su potpisale Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, kao i o odnosima dve zemlje.

Erdogan je, kako se navodi, rekao Trampu da su izraelski napadi na Palestince u Gazi pojačani u trenutku kada je trebalo da počne druga faza Trampovog mirovnog plana.

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