POJAČANI NAPADI IZRAELA: Erdogan pozvao Trampa da nastavi razgovore sa Iranom

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima, saopštilo je Predsedništvo Turske.

foto: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

U saopštenju se navodi da su Erdogan i Tramp razgovarali i o ratu u Gazi, sporazumu o odbrani koji su potpisale Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, kao i o odnosima dve zemlje.

Erdogan je, kako se navodi, rekao Trampu da su izraelski napadi na Palestince u Gazi pojačani u trenutku kada je trebalo da počne druga faza Trampovog mirovnog plana.