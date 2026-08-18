KRAĐA PODATAKA U FRANCUSKOJ: Sada procurele i informacije povezane sa nasledstvom

FRANCUSKA poreska uprava saopštila je danas da je otkriven i treći odliv podataka, koji se odnosi na informacije povezane sa nasledstvom.

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Odliv podataka je brzo zaustavljen, saopštila je Generalna uprava za javne finansije (DGFiP), prenosi Figaro.

Nakon katastarskih i poreskih podataka poreskih obveznika, francuska poreska uprava saopštila je da su ugroženi i podaci povezani sa nasledstvom.

DGFiP je krajem prošle nedelje saopštio da je otkrio "kompromitovanje naloga jednog zaposlenog".

Haker je preko tog naloga došao do osetljivih podataka, uključujući lične identifikacione podatke i poreske informacije poput stope poreza po odbitku, porodičnog koeficijenta, adrese i referentnog poreskog prihoda, koji se odnose na nekoliko stotina hiljada naloga fizičkih i pravnih lica.

Istovremeno, prema podacima poreske uprave, ugroženi su i katastarski podaci za oko 200.000 naloga poreskih obveznika.

Francuska vlada saopštila je da će angažovati "suverene" pružaoce usluga veštačke inteligencije, poput francuske kompanije Mistral, izjavio je francuski ministar za budžet David Amijel.

-To isključuje OpenAI, rekao je Amijel.

On je kazao da će francuska vlada koristiti alate veštačke inteligencije kako bi identifikovala ranjivosti svojih službi na sajbernapade.

(Tanjug)

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