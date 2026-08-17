OVI VOZOVI POSTALI SU TURISTIČKA ATRAKCIJA: Putnici ne žure da stignu, jer je putovanje glavni doživljaj

VOZ više nije samo prevozno sredstvo kojim se stiže od jedne do druge destinacije. U Kini se sve snažnije razvija potpuno drugačiji koncept putovanja - turistički vozovi u kojima je i sama vožnja deo odmora.

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Kineske vlasti planiraju veliko širenje ovog vida turizma, a cilj je da do 2030. godine širom zemlje bude razvijeno više od 160 specijalnih turističkih železničkih garnitura.

Plan je deo mera koje je zajednički objavilo osam institucija, među kojima su Ministarstvo trgovine, Ministarstvo kulture i turizma i China State Railway Group.

Od pristupačnih do luksuznih putovanja

Ideja je da turistički vozovi budu prilagođeni različitim putnicima.

Prema zvaničnom dokumentu, razvijaće se proizvodi za kraća i duža putovanja, ali i različite kategorije usluge - od pristupačnijih do udobnijih i premijum varijanti.

Planiraju se i tematska putovanja namenjena starijim turistima, studijskim turama i velnes odmorima, kao i posebni vozovi koji će predstavljati kulturu i karakteristike različitih kineskih regiona.

Na taj način putnik više ne kupuje samo kartu od tačke A do tačke B, već čitavo turističko iskustvo.

Skoro 1.800 turističkih vozova za šest meseci

Da interesovanje već postoji pokazuju podaci kineske železnice.

U prvoj polovini 2026. godine širom zemlje saobraćalo je 1.797 turističkih vozova, uključujući tematske linije koje povezuju poznate prirodne i kulturne atrakcije.

Istovremeno je kineska železnička mreža u prvih šest meseci godine zabeležila rekordnih 2,348 milijardi putničkih putovanja, pet odsto više nego u istom periodu godinu ranije.

Turizam je jedan od razloga rasta železničkog saobraćaja, pa železničke kompanije i lokalne turističke organizacije sve više povezuju prevoz sa obilaskom destinacija.

Putovanje postaje deo odmora

Kineski plan predviđa i uređenje železničkih stanica u skladu sa potrebama turista, posebne prostore za čekanje, jednostavnije presedanje i bolje povezivanje železnice sa turističkim lokacijama.

Podstiče se i ulaganje u preuređenje samih turističkih vozova, kao i stvaranje tematskih kompozicija koje će predstavljati lokalnu kulturu.

To je potpuno drugačija filozofija od one na kojoj počivaju brzi vozovi.

Ovde nije najvažnije stići što pre.

Cilj je da putovanje počne onog trenutka kada putnik uđe u voz.

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