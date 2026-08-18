STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 12.536 DINARA: Isplata 20. avgusta za sve ove građane
ISPLATA više vrsta novčanih davanja iz budžeta Republike Srbije preko Banke Poštanska štedionica počinje za dva dana, u četvrtak, 20. avgusta 2026. godine.
Toga dana sredstva će biti uplaćena korisnicima više socijalnih i porodičnih davanja za jun 2026. godine.
Prema kalendaru isplate 20. avgusta biće isplaćeni:
- Novčana socijalna pomoć za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
- Dečji dodatak za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju,
- Roditeljski dodatak za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju,
- Boračko-invalidska zaštita za jul 2026,
- Nega i pomoć za za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
- Porodični smeštaj za jul 2026.
Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći 12.536 dinara
Nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći.
Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.
Ovo rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine.
Visina socijalne pomoći određuje se na osnovu osnovice koju svake godine donosi ministarstvo, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.
(Alo)
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