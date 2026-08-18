STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 12.536 DINARA: Isplata 20. avgusta za sve ove građane

ISPLATA više vrsta novčanih davanja iz budžeta Republike Srbije preko Banke Poštanska štedionica počinje za dva dana, u četvrtak, 20. avgusta 2026. godine.

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Toga dana sredstva će biti uplaćena korisnicima više socijalnih i porodičnih davanja za jun 2026. godine.

Prema kalendaru isplate 20. avgusta biće isplaćeni:

- Novčana socijalna pomoć za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Dečji dodatak za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju,

- Roditeljski dodatak za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju,

- Boračko-invalidska zaštita za jul 2026,

- Nega i pomoć za za jul 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

- Porodični smeštaj za jul 2026.

Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći 12.536 dinara

Nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći.

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinara.

Ovo rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine.

Visina socijalne pomoći određuje se na osnovu osnovice koju svake godine donosi ministarstvo, a usklađuje se dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.

(Alo)