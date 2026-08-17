OVDE SE DO PLAŽE STIŽE KROZ PEĆINU: Jedno od najneobičnijih mesta za kupanje u Evropi

PLAŽA do koje se ne stiže širokim šetalištem, već prolaskom kroz stenu zvuči kao mesto napravljeno za film.

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Ipak, upravo takva plaža postoji na jugu Portugala.

Zove se Praia do Carvalho, nalazi se u čuvenom Algarveu, nedaleko od mesta Karvoeiro, a skrivena je između visokih zlatnih litica po kojima je ovaj deo portugalske obale prepoznatljiv.

Već sam dolazak predstavlja mali doživljaj – do peska se spušta stepenicama kroz prolaz u steni.

A kada izađete sa druge strane, pred vama se otvara mala uvala okružena liticama i Atlantski okean.

Plaža skrivena između litica

Praia do Carvalho nije velika.

Upravo to je deo njenog šarma. Pesak je smešten između strmih stena, dok se neposredno ispred obale iz mora uzdiže velika stenovita formacija.

Zvanični turistički portal Portugala izdvaja ovu plažu zbog njenog položaja između litica i neobičnog pristupa kroz stenu.

Visoke litice donekle je štite od vetra, a more ovde dobija zelene i tirkizne nijanse koje su postale jedan od zaštitnih znakova Algarvea.

I put do nje je deo atrakcije

Ono što Praia do Carvalho izdvaja od mnogih drugih plaža Algarvea jeste upravo način na koji se do nje dolazi.

Prilaz vodi kroz stenu i niz stepenice, pa se more ne otkriva odmah. Tek po izlasku iz prolaza pred posetiocima se pojavljuje mala peščana uvala.

To je jedan od onih slučajeva u kojima put do plaže postaje gotovo jednako zanimljiv kao sama plaža.

Ipak, zbog stepenica i neravnog pristupa ovo nije najpraktičniji izbor za svakoga, naročito za osobe sa otežanim kretanjem.

Nalazi se u jednom od najlepših delova Algarvea

Još jedan razlog zbog kojeg je zanimljiva turistima jeste njena lokacija.

Nedaleko se nalazi Benagil, poznat po spektakularnoj morskoj pećini sa velikim prirodnim otvorom na vrhu, jednom od najprepoznatljivijih prizora portugalske obale.

Čitav ovaj deo Algarvea poznat je po zlatnim krečnjačkim liticama, pećinama, prirodnim lukovima i malim uvalama koje se smenjuju duž Atlantika.

Zato Praia do Carvalho može lako da se uklopi u jednodnevno istraživanje obale, a ne samo u klasičan dan proveden na plaži.

Lepota litica zahteva i oprez

Koliko god litice Algarvea bile spektakularne, posetioci treba da poštuju upozorenja i označene zone.

Portugalske vlasti upozoravaju da na plažama okruženim liticama postoji opasnost od odrona i savetuju posetiocima da izbegavaju boravak neposredno ispod nestabilnih delova stena i da prate postavljenu signalizaciju.

To je posebno važno na malim plažama poput ove, gde upravo stene koje stvaraju spektakularan prizor zahtevaju i dodatni oprez.

Mala plaža koja se pamti

Algarve ima kilometre peščanih plaža, ali Praia do Carvalho privlači turiste iz potpuno drugog razloga.

Ovde nije poenta samo pronaći mesto za peškir i provesti dan pored mora.

Prvo treba proći kroz stenu, spustiti se stepenicama i tek onda ugledati Atlantik.

A upravo taj trenutak kada se na kraju kamenog prolaza pojave more i mala skrivena uvala čini ovu plažu jednim od onih mesta koja se sa putovanja dugo pamte.

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