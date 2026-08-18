POLOVNJACI JEFTINIJI, A VOŽNJA SVE SKUPLJA: Cene korišćenih automobila pale u odnosu na prošlu godinu

POLOVNIM automobilima je cena u padu od početka godine, ali vozačinemaju mnogo razloga za slavlje.

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Jer, istovremeno sa blagim pojeftinjenjem, stižu i - poskupljenja! Takse za registraciju vozila naplaćuju se ponovom, višem cenovniku, koji je stupio na snagu zajedno sa izmenamauvedenim na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Vlada Srbije objavila je usklađene iznose iz Tarife republičkih administrativnih taksi u Službenom glasniku. Promene se odnose na namete, koji su sastavni deo postupka registracije vozila, izdavanja saobraćajnih dozvola, registarskih tablica, probnih tablica i drugih dokumenata. Cene su porasle od 10 do 30 dinara.

Električna više nego skromno ZA razliku od novih vozila, gde su hibridi vrlo traženi i gde su po prodaji trenutno ispred automobila sa dizel agregatima, na tržištu polovnjaka oni čine pet odsto ukupne prodaje iz uvoza. Vozila na čisto električni pogon i dalje nimalo nisu privlačna kupcima polovnjaka, te i dalje čine manje od jednog procenta ukupne prodaje.

Prema važećem cenovniku, uz zahtev za prvu registraciju, produženje registracije, privremenu registraciju ili promenu podataka u saobraćajnoj dozvoli plaća se 430 dinara. Izdavanje saobraćajne dozvole košta 880 dinara, dok je cena registracione nalepnice 270 dinara. Registarska tablica za motocikle, teške tricikle, mopede, lake tricikle i četvorocikle košta 1.040 dinara. Za tablice namenjene priključnim vozilima, traktorima, radnim mašinama i motokultivatore taksa iznosi 750 dinara. Ko želi registraske tablice za "oldtajmere", moraće da izdvoji 1.470 dinara.

Ovo je samo deo troška pri registraciji automobila, jer konačan račun zavisi od vrste vozila, zapremine i snage motora, ali i starosti.

I dok postaje sve skuplje biti motorizovan, tržište polovnih automobila postaje malo pristupačnije. Prema analizi koju je uradio specijalizovni portal za oglašavanje korišćenih vozila, najprodavaniji četvorotočkaši najčešće su stariji od 15 godina.

- Skoro 60 odsto prvi put registrovanih polovnjaka ima dizel motore - navodi se u analizi. - Domaćim kupcima i dalje nisu u većoj meri zanimljivi putnički automobili na alternativne pogone. Prodaja polovnih automobila iz uvoza u prvih šest meseci ove godine veća je u odnosu isti period 2025. godine za svega 286 vozila, što predstavlja rast od manje od jednog procenta.

Kada je reč o potražnji za polovnim autom, ona je stabilna. Međutim, trend rasta prodaje polovnih vozila iz uvoza je usporio, pogotovo kada se pogledaju podaci iz 2025. godine, kada je u prvih šest meseci rast prodaje iznosio 9,5 odsto u poređenju sa 2024. godinom.

- Prosečne cene svih oglašenih polovnih putničkih vozila na našem sajtu starosti do 20 godina, u blagom su padu za približno dva odsto. Primera radi, u januaru ove godine prosečna cena oglašenih polovnjaka iznosila je 12.983 evra, da bi krajem juna prosečna cena "pala" na 12.588 evra. Najprodavanija godišta su 2011. i 2012, dok je broj prodatih "mlađih" polovnjaka, starosti od dve do pet godina, bio i do tri puta manji u odnosu na navedena godišta u prvoj polovini 2026. godine.