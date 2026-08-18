SUPERMARKETI POSTALI TURISTIČKA ATRAKCIJA: Novi trend osvaja putnike širom sveta

SUPERMARKET verovatno nije prvo mesto koje vam padne na pamet kada planirate šta ćete obići na sledećem putovanju. Ipak, za sve veći broj turista poseta lokalnoj prodavnici postala je gotovo jednako zanimljiva kao restoran, pijaca ili prodavnica suvenira.

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Trend je dobio i ime – „grocery store tourism“, odnosno turizam supermarketa.

Ideja je jednostavna: umesto da kupuju samo klasične suvenire, putnici odlaze u lokalne supermarkete, razgledaju police i traže hranu, pića i proizvode koje ne mogu da pronađu kod kuće.

A onda svoje „ulove“ pokazuju na TikToku i Instagramu.

Zašto su supermarketi postali turistička atrakcija?

Postoji nešto zanimljivo u tome da vidite šta stanovnici nekog grada zaista stavljaju u korpu.

Hoteli, turistički restorani i suvenirnice napravljeni su i za posetioce. Supermarket, s druge strane, pokazuje deo svakodnevnog života jedne zemlje.

Putnici u Japanu traže neobične ukuse slatkiša i grickalica, u Italiji police sa testeninama, sirevima i sosovima, dok u Francuskoj razgledaju puter, sireve, čokolade i vina.

Čak i obična kesa čipsa može da postane suvenir ako je u ukusu koji kod kuće nikada niste videli.

I brojke pokazuju da nije reč samo o TikTok trendu

Condé Nast Traveler je „grocery store tourism“ uvrstio među trendove putovanja za 2026. godinu.

Prema podacima koje ovaj turistički magazin navodi, 77 odsto putnika kaže da uživa u razgledanju lokalnih prodavnica hrane tokom putovanja, dok 35 odsto globalnih putnika planira da poseti ili kupuje u lokalnom supermarketu na svom sledećem putovanju.

Društvene mreže dodatno su pogurale trend.

Snimci turista koji pokazuju šta su pronašli u japanskim, korejskim, italijanskim ili francuskim prodavnicama prikupljaju veliki broj pregleda, a neki putnici čak unapred prave spiskove proizvoda koje žele da potraže.

Suvenir koji zaista možete da iskoristite

Postoji i vrlo praktičan razlog za popularnost ovog trenda - cena.

Umesto skupog suvenira iz turističke prodavnice, putnik može da kupi lokalnu kafu, začine, slatkiše, testeninu ili neki drugi proizvod za nekoliko evra.

Tako se sa putovanja vraća sa nečim što je karakteristično za zemlju koju je posetio, ali što će zaista upotrebiti.

Naravno, kada se putuje avionom ili prelazi granica, treba voditi računa o pravilima za unos hrane i tečnosti.

Sledeća znamenitost – lokalni supermarket?

Naravno, ovaj trend ne znači da će klasične turističke znamenitosti izgubiti svoje mesto na listi putnika.

Ali način na koji turisti upoznaju destinacije očigledno se menja.

Posle muzeja, znamenitosti i večere u restoranu, sve više putnika želi da vidi i kako izgleda obična svakodnevica lokalnog stanovništva.

A ponekad je za to dovoljno samo da uzmete korpu i prošetate između polica najbližeg supermarketa.

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