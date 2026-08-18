PRVI "STREET FOOD" FESTIVAL U SOKOBANJI 21. I 22. AVGUSTA

UKUSI sveta, muzika i druženje pod otvorenim nebom očekuju posetioce prvog STREET FOOD FESTIVALA , koji će u Sokobanji biti održan 21. i 22. avgusta u parkiću kod „male škole“. Prvo veče biće obojeno elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rok zvuka.

Foto: Za media

Organizatori najavljuju zanimljive izlagače koji će svoje specijalitete pripremati na licu mesta. Ponuda je zamišljena tako da zadovolji različite ukuse, od ljubitelja tradicionalnijeg fast fooda do onih koji vole da isprobavaju nove i neobične kombinacije.

Od američkih burgera i hotdoga, preko italijanskih pica, kineskih damplinga, azijskih specijaliteta i meksičkih takosa, do grčkog girosa – posetioci će tokom dva festivalska dana imati priliku da na jednom mestu probaju različite ukuse i istraže savremenu street food ponudu, a priliku da pokažu šta znaju i umeju imaće i mali proizvođači iz sokobanjskog kraja.

Foto: Za media

Prvo festivalsko veče, u petak 21. avgusta, biće u znaku elektronske muzike. Od 21 do 23 časa nastupiće Anya, dok je od 23 časa do jedan sat posle ponoći predviđen nastup Andrew Mellera, koji će biti glavna zvezda prve večeri.

Subota, 22. avgust, rezervisana je za ljubitelje rok zvuka. U okviru programa Rock Night, od 21 do 23 časa nastupiće grupa Flashback, dok će od 23 časa publiku zabavljati bend „Pun mjesec iznad Bosne“, poznat po izvođenju pesama grupe „Bijelo dugme“.

Foto: Za media Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja

“Prvi put smo rešili da se oprobamo u organizaciji još jednog festivala, malo drugačije koncipiranog, koji će obogatiti turističku i kulturnu ponudu Sokobanje. Akcenat je na brzoj hrani koja se prodaje širom sveta, u Evropi, Aziji, Americi. Uključićemo i male preduzetnike koji se ovde na lokalu bave proizvodnjom različite vrste hrane, poput meda, eliksira, likera. Sa njima sarađujemo cele godine, pa često tokom bazara ili manifestacija imaju prilike da predstave svoje proizvode, originalne i autentične za ovaj kraj.

U organizaciji različitih sadržaja nastojimo da zadovoljimo ukuse posetilaca svih generacija, i da uvek za sve ima ponešto što vole i što im odgovara. Ovoga puta to će biti elektronska i rok muzika“, naglašava Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja.

STREET FOOD FESTIVAL je koncept koji poslednjih godina sve više dobija na popularnosti, jer hranu spaja sa muzikom, druženjem i boravkom na otvorenom. Upravo takvu atmosferu organizatori žele da donesu i u Sokobanju – opuštenu, neformalnu i namenjenu svim generacijama.

U Sokobanji, koja je po posećenosti godinama u TOP 5 destinacija u Srbiji, turiste tokom cele sezone očekuju brojni sadržaji iz kulture, umetnosti, gastronomije, zabave, koji u kombinaciji sa velikim brojem uređenih izletišta u banji, okolnim selima, planinama i na Bovanskom jezeru, odmor čine ispunjenim i bogatim.

Foto: Za media

“Svi vole da dođu u Sokobanju, bez obzira na godine a kad pogledate oko sebe videćete da je najviše roditelja sa decom. Oni i jesu naša ciljna kategorija, pa je i najviše sadržaja osmišljeno za mlade porodice i mališane. Trudimo se da privučemo i mlađe turiste, i zato se sve više okrećemo njima i osluškujemo njihove želje. Obnovili smo GREEN HEART FEST, organizujemo Festival zanatskog piva, prošle godine je bio Karavan mladih, a ove godine pravimo još jedan iskorak. I tako je nastao STREET FOOD FESTIVAL. Specijaliteti inspirisani kuhinjama širom sveta i dva dana muzike i zabave na otvorenom, siguran sam, obeležiće sezonu u Sokobanji“, uveren je dr Miodrag Nikolić, predsednik opštine Sokobanja.

Foto: Za media dr Miodrag Nikolić, predsednik opštine Sokobanja

Prvi STREET FOOD FESTIVAL tako želi da spoji ono što je danas jedan od najpopularnijih trendova u gastronomiji – uličnu hranu iz različitih krajeva sveta – sa muzikom, druženjem i letnjom atmosferom Sokobanje.

Organizatori najavljuju da će festival, osim gastronomske ponude i muzičkog programa, doneti i sadržaje za posetioce različitih generacija.

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