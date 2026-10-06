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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

06. 10. 2026. u 08:52

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

PRIJATELjSKI MEČ

13.00 Južna Koreja - Uzbekistan UG 3+ (sa 2.05 na 1.75)

13.35 Kina - Tadžikistan GG (sa 2.20 na 1.83)

19.00 Jordan - Venecuela 1 (sa 2.63 na 1.91)

LIGA NACIJA

16.00 Kazahstan - Farska Ostrva UG 0-2 (sa 1.73 na 1.50)

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