NEMA BRZOG REŠENJA: Obnavljanje globalnih zaliha nafte bi moglo da potraje i dve godine
OBNAVLjANjE globalnih zaliha nafte bi moglo da potraje i dve godine, čak i nakon potpunog otvaranja ključnog Ormuskog moreuza, upozorio je izvršni direktor saudijske naftne kompanije "Aramko" Amin Naser, ukazujući na rizik od produženog pritiska na svetsko tržište nafte.
Naser je na konferenciji u Londonu rekao da je od početka rata na Bliskom istoku izgubljeno gotovo tri milijarde barela ponude nafte, dok je iz rezervi do sada povučeno oko milijardu barela, prenosi Rojters.
Prema njegovim rečima, pritisak na tržište mogao bi dodatno da se pojača dok se Ormuski moreuz u potpunosti ne otvori i dok se ne vrati poverenje učesnika na energetskim tržištima.
Upozorenje čelnika "Aramka" dolazi nekoliko dana nakon što su zemlje G7 postigle dogovor o oslobađanju do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi, u pokušaju da ublaže posledice poremećaja na tržištu.
Kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih energetskih pravaca, uobičajeno prolazi oko petine globalne ponude nafte i tečnog prirodnog gasa, a poremećaji plovidbe kroz taj prolaz su poslednjih meseci snažno uticali na svetsko tržište energije, podseća Tanjug.
Cene nafte su danas relativno stabilne, a novi podaci ukazuju na povećanja protoka nafte, što je ublažilo deo pritiska na tržište.
Na londonskom tržištu cena barela sirove nafte "brent" za isporuku u decembru pala je 0,1 odsto, na 102,20 dolara, dok je američki VTI za novembar pojeftinio 0,5 odsto, na 90,64 dolara po barelu.
(RT Balkan)
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