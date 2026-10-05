Šta je surebet i kako funkcioniše STRATEGIJA SIGURNOG KLAĐENJA

Klađenje na surebet zasniva se na pronalaženju različitih kvota kod više kladionica tako da, bez obzira na ishod događaja, ukupan povraćaj bude veći od uloženog novca.

Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Postoji, međutim, važna razlika između pravog surebeta i takozvanog statističkog surebeta.

Šta je statistički surebet?

Statistički surebet predstavlja opkladu koja na osnovu dostupnih podataka ima veliku verovatnoću prolaska i obično se povezuje sa nižim kvotama i manjim rizikom. Kladionice formiraju kvote na osnovu brojnih faktora, pa se često može očekivati da će kvalitetniji i bolje rangirani tim imati veće šanse protiv slabijeg protivnika.

Ipak, statistički surebet NIJE garantovana opklada. Čak i kada statistika snažno favorizuje jedan ishod, iznenađenje je uvek moguće. Ovakav pristup posebno može biti koristan kod tržišta kao što su broj golova ili kornera, gde se istorijski podaci mogu koristiti za procenu verovatnoće određenog ishoda.

Prilikom procene ovakve opklade mogu se posmatrati plasman na tabeli, sastavi, trenutna forma i međusobni dueli.

Plasman na tabeli

Pozicija ekipa može biti važan pokazatelj. Ako je, na primer, Barselona na vrhu tabele, a Alaves pri dnu, očekivano je da će Barselona dobiti znatno nižu kvotu. To ne znači da je pobeda zagarantovana, ali kvote odražavaju znatno veću procenjenu verovatnoću tog ishoda.

Sastavi

Dostupnost ključnih igrača takođe može značajno uticati na procenu ishoda i ponuđene kvote. Ekipa koja u važan meč ulazi kompletna, sa svojim najboljim igračima na raspolaganju, može imati znatno veće šanse nego kada joj nedostaju nosioci igre.

Forma

Rezultati iz prethodnih utakmica mogu pokazati razliku između ekipa koje se nalaze u dobroj i lošoj formi. Tim koji konstantno pobeđuje protivnika koji niže loše rezultate imaće, po pravilu, veću procenjenu verovatnoću pobede.

Međusobni dueli

Istorija međusobnih susreta može biti dodatni pokazatelj, posebno kada jedna ekipa ima izraženu prednost u prethodnim utakmicama. Ipak, ni ovaj podatak ne može da garantuje ishod narednog meča.

Šta je pravi surebet?

Kod pravog surebeta nije presudno da li je neki tim statistički veliki favorit. Suština je u razlikama između kvota koje nude različite kladionice.

Ako se pronađu dovoljno povoljne kvote za sve moguće ishode, uloge je moguće rasporediti tako da povraćaj bude veći od ukupnog uloga bez obzira na rezultat. Potrebno je reagovati brzo jer kladionice mogu promeniti kvote u bilo kom trenutku.

Za ovakav način klađenja neophodno je imati naloge kod više kladionica. Profit po pojedinačnom surebetu obično nije veliki, pa je za ostvarivanje značajnije zarade potreban veći broj opklada i dovoljno kapitala.

Primer surebeta na teniskom meču

U tenisu postoje samo dva moguća ishoda – pobeda igrača A ili pobeda igrača B. Pretpostavimo da jedna kladionica nudi kvotu 2,15 na igrača A, dok druga daje 1,95 na igrača B.

Ako je ukupan ulog 100 evra, 47,56 evra ulaže se na igrača A:

47,56 × 2,15 = 102,25 evra.

Preostalih 52,44 evra ulaže se na igrača B:

52,44 × 1,95 = 102,26 evra.

Bez obzira na pobednika, povraćaj je nešto veći od početnih 100 evra.

Primer surebeta na fudbalskom meču

Surebet je moguć i kod sportova sa tri ishoda, poput fudbala. Recimo da su dostupne sledeće kvote:

Pobeda tima A: 14,00

Remi: 8,00

Pobeda tima B: 1,30

Na ukupan ulog od 100 evra može se rasporediti:

7,40 evra na pobedu tima A → povraćaj 103,60 evra

12,94 evra na remi → povraćaj 103,52 evra

79,66 evra na pobedu tima B → povraćaj 103,56 evra

Dakle, u zavisnosti od ishoda, povraćaj iznosi između 103,52 i 103,60 evra, što znači da je ostvarena zarada od 3,52 do 3,60 evra.

Može li se zaraditi novac surebetom?

Može, ali je profit po pojedinačnoj opkladi uglavnom mali. Zbog toga je potrebno vreme da se račun značajnije uveća, naročito ako se radi sa manjim ulozima.

Surebet može biti zanimljiv i kod ispunjavanja uslova za bonuse kladionica, jer omogućava da se potreban promet ostvari uz kontrolisan rizik. Ipak, treba pažljivo proveriti pravila konkretnog bonusa, jer kladionice mogu ograničiti određene vrste opklada ili isključiti surebet strategije.

U kojim sportovima može da se koristi surebet?

Pravi surebet može se pronaći praktično u bilo kom sportu. Nije presudno da li tržište ima dva ili tri moguća ishoda, već da li postoje dovoljno velike razlike između kvota različitih kladionica. Što su razlike veće, to je veća mogućnost da se pronađe kombinacija koja donosi profit bez obzira na konačan ishod.