NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
20.45 Engleska - Češka 1&2-6 (1.45)
20.45 Švajcarska - Severna Makedonija |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 4.75
Engleska je daleko kvalitetnija od Čeha, u odličnoj je formi, ali verujemo da će im gosti pružiti bolji otpor nego Hrvati protiv kojih su brojali do sedam.
Nakon bruke protiv Engleza, fudbaleri Hrvatske moraju biti silno motivisani protiv razigrane Španija i zbog toga tipujemo bar po jedan gol sa obe strane, kao što je viđeno na njihovom prvom ovosezonskom duelu.
Švajcarska bi trebala rutinski odraditi posao protiv Severne Makedonije, ali kvota na fiks je premala, pa predlažemo zanimljivu kombinaciju golova koja zadovoljava naše apetite.
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