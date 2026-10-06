„FAZA OSLOBAĐANJA“ POČELA, A ONDA HLADAN TUŠ: Huti napravili prodor koji je uzdrmao Taiz

POKRET Ansar Alah, poznatiji kao Huti, saopštio je da je preuzeo kontrolu nad dva okruga u jugozapadnoj jemenskoj provinciji Taiz i zauzeo rezidenciju predsednika Predsedničkog saveta Jemena Rašada al-Alimija, u trenutku kada međunarodno priznata vlada vodi veliku vojnu operaciju protiv Huta.

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Prema navodima Jemenske novinske agencije, snage iz Sane potisnule su protivničke formacije iz okruga Al-Mavasit, a izvori bliski Hutima tvrde i da je pod njihovu kontrolu stavljena Al-Alimijeva rezidencija na tom području.

U izveštajima se navodi i da su Huti napredovali u okrugu Al-Mafir, dok se borbe u provinciji Taiz nastavljaju.

Al-Mavasit ima i poseban politički značaj jer se navodi kao zavičaj Rašada al-Alimija, predsednika Predsedničkog saveta koji predvodi međunarodno priznatu vlast u Jemenu.

Najnoviji prodor Huta usledio je neposredno pošto je Al-Alimi objavio početak velike vojne operacije čiji je cilj vraćanje svih teritorija koje se nalaze pod kontrolom pokreta Ansar Alah.

Al-Alimi je 4. oktobra poručio da Jemen prelazi iz faze priprema u „fazu oslobađanja“, nakon što su, prema njegovim rečima, iscrpljene sve mogućnosti za deeskalaciju.

- Objavljujem početak vojnih operacija za vraćanje preostalih teritorija republike i uspostavljanje vlasti države i njenih institucija na celoj nacionalnoj teritoriji -poručio je Al-Alimi.

On je naredio oružanim i bezbednosnim snagama, kao i drugim formacijama lojalnim međunarodno priznatoj vladi, da započnu realizaciju vojnog plana do, kako je rekao, potpunog oslobađanja zemlje od Huta.

Jemenske vlasti su prethodno proglasile i opštu mobilizaciju, dok su borbe poslednjih dana posebno intenzivirane na pravcu Taiza i obale Crvenog mora.

Međunarodno priznata vlada, uz podršku Saudijske Arabije, pokrenula je široku ofanzivu nakon novih prodora Huta u strateški važnim oblastima. Rojters navodi da je cilj operacije vraćanje teritorija koje Huti drže pod kontrolom i obnavljanje vlasti centralnih institucija širom zemlje.

Provincija Taiz predstavlja jedno od ključnih ratišta, a njen strateški značaj dodatno povećava blizina moreuza Bab el Mandeb, jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

Najnoviji razvoj pokazuje da je, uprkos ofanzivi međunarodno priznate vlade, front i dalje izuzetno dinamičan, a obe strane istovremeno objavljuju izveštaje o teritorijalnim dobicima.

(Politika onlajn)

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