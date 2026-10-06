„FAZA OSLOBAĐANJA“ POČELA, A ONDA HLADAN TUŠ: Huti napravili prodor koji je uzdrmao Taiz
POKRET Ansar Alah, poznatiji kao Huti, saopštio je da je preuzeo kontrolu nad dva okruga u jugozapadnoj jemenskoj provinciji Taiz i zauzeo rezidenciju predsednika Predsedničkog saveta Jemena Rašada al-Alimija, u trenutku kada međunarodno priznata vlada vodi veliku vojnu operaciju protiv Huta.
Prema navodima Jemenske novinske agencije, snage iz Sane potisnule su protivničke formacije iz okruga Al-Mavasit, a izvori bliski Hutima tvrde i da je pod njihovu kontrolu stavljena Al-Alimijeva rezidencija na tom području.
U izveštajima se navodi i da su Huti napredovali u okrugu Al-Mafir, dok se borbe u provinciji Taiz nastavljaju.
Al-Mavasit ima i poseban politički značaj jer se navodi kao zavičaj Rašada al-Alimija, predsednika Predsedničkog saveta koji predvodi međunarodno priznatu vlast u Jemenu.
Najnoviji prodor Huta usledio je neposredno pošto je Al-Alimi objavio početak velike vojne operacije čiji je cilj vraćanje svih teritorija koje se nalaze pod kontrolom pokreta Ansar Alah.
Al-Alimi je 4. oktobra poručio da Jemen prelazi iz faze priprema u „fazu oslobađanja“, nakon što su, prema njegovim rečima, iscrpljene sve mogućnosti za deeskalaciju.
- Objavljujem početak vojnih operacija za vraćanje preostalih teritorija republike i uspostavljanje vlasti države i njenih institucija na celoj nacionalnoj teritoriji -poručio je Al-Alimi.
On je naredio oružanim i bezbednosnim snagama, kao i drugim formacijama lojalnim međunarodno priznatoj vladi, da započnu realizaciju vojnog plana do, kako je rekao, potpunog oslobađanja zemlje od Huta.
Jemenske vlasti su prethodno proglasile i opštu mobilizaciju, dok su borbe poslednjih dana posebno intenzivirane na pravcu Taiza i obale Crvenog mora.
Međunarodno priznata vlada, uz podršku Saudijske Arabije, pokrenula je široku ofanzivu nakon novih prodora Huta u strateški važnim oblastima. Rojters navodi da je cilj operacije vraćanje teritorija koje Huti drže pod kontrolom i obnavljanje vlasti centralnih institucija širom zemlje.
Provincija Taiz predstavlja jedno od ključnih ratišta, a njen strateški značaj dodatno povećava blizina moreuza Bab el Mandeb, jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.
Najnoviji razvoj pokazuje da je, uprkos ofanzivi međunarodno priznate vlade, front i dalje izuzetno dinamičan, a obe strane istovremeno objavljuju izveštaje o teritorijalnim dobicima.
(Politika onlajn)
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