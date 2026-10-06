Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo novog Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

06. 10. 2026. u 08:45

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RUTINSKI smo pogodili sva tri predloga, istome se nadamo i danas.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево новог Тип сигурица тикета са три реалне квоте

AP Photo/Manu Fernandez

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova.

Utorak

20.45 Hrvatska - Španija |1+&2+ (1.28)

20.45 Engleska - Češka |1+&2+ (1.23)
20.45 Švajcarska - Severna Makedonija |1+&2+ (1.27)

Ukupna kvota: 2.00

Danas verujemo u golove, našli smo ih u Ligi nacija i očekujemo novi prolaz.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

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