Slovenci poludeli kad su čuli srpski jezik: Poniženi smo, njima je svejedno
Čudna scena u Glazgovu
Slovenački portal „Ekipa“ žestoko je kritikovao organizatore u Škotskoj zbog, kako navode, ponižavajućeg odnosa prema slovenačkoj reprezentaciji pred utakmicu u Glazgovu.
U tekstu pod naslovom „Slovenija je u Glazgovu tako ponižena – Slovenci ili Srbi, ovde im je svejedno“, slovenački novinari otkrivaju neverovatnu situaciju uoči meča sa Škotskom.
Naime, za potrebe komunikacije sa slovenačkim novinarima bio je angažovan prevodilac koji je doputovao iz Birmingema. Problem je, međutim, bio u tome što čovek – ne govori slovenački.
Kako navodi „Ekipa“, prevodilac je govorio prepoznatljivim srpskim jezikom, a tek nakon razgovora sa njim slovenački novinari shvatili su da je doveden kako bi prevodio između engleskog i slovenačkog jezika.
- Slovenački ne zna niti jednu reč - navodi slovenački portal, uz oštru kritiku organizatora.
Posebno ih je pogodilo to što su, kako tvrde, Škoti očigledno računali da će srpski jezik biti „dovoljno sličan“ slovenačkom.
- Njima se ne čini vrednim potruditi se da pronađu slovenačkog prevodioca i pre svega nastupaju sa odnosom da će srpski sigurno biti dovoljno dobar i dovoljno sličan. Jer zašto ne bi bilo za nas odnekud tamo dole? – navodi „Ekipa“.
Slovenački portal ističe da ne želi da uvredi čoveka koji je došao da pomogne, ali ocenjuje da je problem mnogo dublji – u odnosu domaćina prema slovenačkoj reprezentaciji i novinarima.
Uz dozu ironije, dodaju da im prevodilac na kraju nije ni bio potreban, jer škotski dijalekat, kako navode, razumeju dovoljno dobro.
„Ekipa“ je posebno zabrinuta zbog toga kako bi izgledao prevod izjava selektora Boštjana Cesara i Jaka Bijola, odnosno eventualni prevod sa engleskog na slovenački tokom samog meča.
Slovenija i Škotska u Glazgovu igraju važan meč Lige nacija, a obe selekcije uoči utakmice imaju po četiri boda i bore se za drugo mesto u grupi. Slovenačka reprezentacija prethodno je u Stožicama odigrala 0:0 sa Škotskom.
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